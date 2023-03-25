THY’nın Almanya’ya yapacağı 59 seferi grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları’nın (THY) yarın ve 27 Mart'taki Almanya'nın çeşitli kentlerine yapılmayı planladığı 59 seferi, ülkedeki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Almanya’daki güvenlik görevlileri ile yer hizmeti görevlilerinin ücret ve çalışma koşulları konusunda anlaşmazlıkları nedeniyle iki günlük grev kararı aldı. Grev kararı alınmasının ardından THY, 26 Mart Pazar günü Münih’e yapacağı 10 uçuşunu, Frankfurtta 1, Köln Havalimanlarında ise Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı seferlerinde birer uçuşunu karşılıklı iptal etti.
27 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'un iki havalimanından gerçekleştirmeyi planladığı, Almanya'nın Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Köln karşılıklı seferlerinden 44 tarifeli uçuşu ile 2 kargo seferi iptal edildi.