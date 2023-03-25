THY’nın Almanya’ya yapacağı 59 seferi grev nedeniyle iptal edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Almanya’daki güvenlik görevlileri ile yer hizmeti görevlilerinin ücret ve çalışma koşulları konusunda anlaşmazlıkları nedeniyle iki günlük grev kararı aldı. Grev kararı alınmasının ardından THY, 26 Mart Pazar günü Münih’e yapacağı 10 uçuşunu, Frankfurtta 1, Köln Havalimanlarında ise Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı seferlerinde birer uçuşunu karşılıklı iptal etti.

27 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'un iki havalimanından gerçekleştirmeyi planladığı, Almanya'nın Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, Köln karşılıklı seferlerinden 44 tarifeli uçuşu ile 2 kargo seferi iptal edildi.