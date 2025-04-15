Ticaret savaşları kripto para piyasalarının geleceğini nasıl etkileyecek?

Ticaret savaşlarında artan gerilim küresel finans piyasalarını derinden etkilemiş durumda. ABD, Asya ve Avrupa borsaları ciddi kayıplar yaşarken, Bitcoin’in de 75.000 dolar seviyelerine kadar geri çekildiği ve akabinde 85.000 dolar seviyelerinde dengelendiği görüldü.

Mevcut geri çekilmelerin daha çok makroekonomik risklerden kaynaklandığını belirten The Steve Group CEO'su Derya Türker, kripto para piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Türker, şu ifadeleri kullandı:

“Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesiyle birlikte kripto paraların geleceği için pozitif bir perspektif oluştu. Trump'ın kripto paralara karşı sıcak yaklaşım göstermesi ve Bitcoin'in rezervi oluşturulacağını açıklaması piyasalar tarafından da ciddi karşılık buldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte piyasalarda tarihi zirvelerin yenilendiğini gördük. Bitcoin'de 109.000 dolar seviyeleri aşıldı. Ancak sonrasında alevlenen ticaret savaşları kriptolarda yaşanan güzel havayı tersine çevirdi. Özellikle Çin'e karşı getirilen yüksek gümrük vergileri enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesine sebep oldu. Öte yandan artan enflasyon beklentilerinin haliyle Fed'in faiz indirimlerini de çok büyük ihtimalle sekteye uğratacaktır. Hatta gelecek verilere göre para politikası tutumunda yeniden şahin bir pozisyona geçilebilir.

Yatırımcıların küresel gündemi çok yakından takip etmesi gerekiyor

Fed'in yeniden faiz artırımına geçme ihtimali ve artan küresel belirsizlikler paranın önümüzdeki dönemde yeniden bir güvenli liman arayışına girebileceğine işaret ediyor. Bu kapsamda da özellikle altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik gördük. Kripto para piyasalarında ise önemli bir geri çekilme yaşandı ve Bitcoin 75.000 dolar seviyelerine kadar geriledi. İçerisinde bulunduğumuz piyasa koşullarında yatırımcıların küresel gündemi çok yakından takip etmesi gerekiyor. Çünkü ABD, Çin ve Avrupa Birliği üçgeninde şekillenen ticaret savaşları finansal piyasaların geleceği için belirleyici olacak. Eğer bu ülkeler bir araya gelir ve bir anlaşmaya varırsa geçmişte bıraktığımız pozitif görünüme geri döneriz. Ancak tersi bir senaryoda piyasalardaki olumsuz hava devam edebilir.

Kripto paralar özelinde negatif bir gündem yok

Şu anda piyasalarda yaşanan düşüş dış etkenlerden yani makroekonomik beklentilerin bozulmasından kaynaklanıyor. Ancak ekosistemin mevcut pozisyonunda olumsuz bir haber akışı ve gündem söz konusu değil. Tam aksine Trump'ın bu endüstriyi destekler yöndeki söylemleri ve çalışmaları devam ediyor. Bu konuda da SEC'nin başına önemli bir kripto destekçisi olan Paul Atkins'i atayarak önemli bir adım attı. Dolayısıyla uzun vadeli bir tablo çizerken bu etmenleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Kripto paraların ve Bitcoin'in yaygınlaşması ve kullanım alanlarının genişlemesiyle alakalı trend pozitif yönde kalmaya devam ediyor.”