“Ticari gayrimenkule yatırımcı ilgisi konut kadar azalmadı”

ANKARA / EKONOMİ

Ticari Gayrimenkul alanında üretim gerçekleştiren Bilgiçler Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, 2023 yılının konut piyasası açısından durgun geçmesine rağmen, ticari gayrimenkul yatırımcısının konut yatırımcısı kadar hız kesmediğini söyledi.

Bilgiç, enflasyondaki düşüş süreci yanı sıra faiz oranlarındaki gevşemeyle birlikte 2024 yılında sektörde hareketlilik olmasının öngörüldüğünü bildirdi. İstanbul’da bugüne dek 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Ali Emre Bilgiç, 2023 yılında konut piyasasında ciddi bir daralma yaşandığını hatırlattı.

Buna rağmen ticari gayrimenkul yatırımcısının, konut yatırımcısı kadar hız kesmediğinin altını çizen Bilgiç, “Küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’de de bir yavaşlama vardı. Ancak enflasyondaki düşüş beklentimiz ve faiz oranlarının düşmesi gibi öngörülerimiz bize 2024 yılında hareketlilik olacağını işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, İstanbul Bayrampaşa’da 110 bin metrekarelik yeni projeleri AKTİM Çarşı -Ofis projesinde inşaatın devam ettiğini söylerken, yatırımcıların ilgisinin ticari gayrimenkullerden dağılmadığını, enflasyon oranında kazanç elde edilebilecek bir enstrüman olduğu için, ticari gayrimenkul ve ofis yatırımcısının iştahında azalma olmadığını bildirdi.

“Uzaktan çalışma tercihi azalıyor”

Londra merkezli Knight Frank LLP’nin yayınladığı 2024 Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları Raporuna göre uzaktan çalışma tercihlerinin yüzde 3’e düştüğünü belirten Bilgiç, verinin önümüzdeki dönemde ofis pazarı potansiyeline işaret ettiğini kaydetti.

Bilgiç, 2023’te markalı ofis ve ticari gayrimenkul üreticisinin çok üzülmediğini, kaliteli ve güvenli olan markalara talebin şaşırtıcı olmadığını belirtirken, 2024 yılında ofis ve dükkan yatırımlarının lokasyon, şehir merkezine yakınlık gibi faktörlerin öne çıkarak yapılacağını vurguladı.