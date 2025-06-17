TİSAŞ 32 Yaşında

Doğu Karadeniz’in savunma sanayi alanında en büyük üreticisi olan TİSAŞ, kuruluşunun 32. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Yerel yöneticiler, sanayi paydaşları, üniversiteden akademisyenler ve çalışanların katılım sağladığı program, bir süre önce hayatını kaybeden Kurucu Ortak ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu’nun kabristan ziyareti ile başladı.

Kuruluş yıldönümünü yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda topluma karşı sorumlulukların yeniden hatırlanması olarak gören TİSAŞ, etkinlik kapsamında yeni sosyal sorumluluk projelerini de kamuoyuna duyurdu. Bu projeler arasında, bölgedeki meslek liselerine teknik ekipman bağışı, lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik atölye eğitimleri, iş birliği çalışmaları ve staj programları gibi başlıklar yer aldı.

TİSAŞ Akademi” Modeli Tanıtıldı

Kuruluş yıldönümünün en dikkat çeken başlıklarından biri ise, genç mühendis adaylarına yönelik tasarlanan TİSAŞ Akademi modeli oldu. Üniversite öğrencilerine hem teknik eğitim hem de sahada deneyim kazandırmayı hedefleyen bu girişim katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Akademi kapsamında sunulan eğitimlerin, öğrencilere savunma sanayisinde kariyer planlama ve girişimcilik perspektifi kazandırdığını belirten TİSAŞ Genel Müdürü Çetin Çıtakoğlu “Kurmuş olduğumuz TİSAŞ Akademi ile toplumun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sadece üretmekle değil, geleceği birlikte inşa etmekle de sorumluyuz. Bu kapsamda Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde Silah Teknikerliği Bölümü kurulması, nitelikli insan gücünün oluşturulması ve daha fazla istihdam oluşturulması için üniversite ile görüşmeler halindeyiz. İyi bir projelendirme faaliyeti ile bu çalışmamızı en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

Geleceğe Yatırım Vurgusu

Etkinlikte TİSAŞ’ın üniversite ile olan iş birliği bir kez daha vurgulandı. Özellikle savunma teknolojileri üzerine geliştirilen ortak projelerin hem bölge ekonomisine hem de ulusal savunma sanayisine katkı sunduğu belirtildi.

Tanıtımı yapılan TİSAŞ Akademi programı kapsamında, üniversitelerle daha fazla iş birliği protokollerinin hayata geçirilmesi, öğrencilerin Ar-Ge proje deneyimine sahip olması, teknik geziler ve uygulamalı atölyeler ile zenginleştirilen akademi müfredatı sayesinde öğrencilerin savunma sanayiine hem teoride hem pratikte tecrübe kazanmaları hedefleniyor.