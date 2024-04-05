TMSF, Akfel Gaz’ı 198 milyon dolara satışa çıkardı

ANKARA (EKONOMİ)- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı Akfel Gaz Grubu hisseleri ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Muhammen bedelin 25 milyon dolar olarak belirlendiği ihale 8 Mayıs’ta yapılacak ve teklifler 7 Mayıs’a kadar verilebilecek.

İhaleyi kazanan şirket ihale bedelinin yanı sıra Akfel’in 173 milyon 789 milyon dolarlık borcunu da ödeyecek.

Satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında TMSF’nin kaylım olarak atandığı şirketlerin Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Avrasya Gaz A.Ş’den bulunan hisselerinden oluşuyor.