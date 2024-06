“Toplumsal bilinç arttıkça, ekonomik kalkınma artacak”

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

Dermokozmetik markası Ashley Joy,’un gündemimde yurt dışı projeleri var. Marka, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öncü olmayı hedeflerken ça­lışanları, tedarikçileri, müşterileri ve üretici firmala­rını da bu yolculuğa dâhil etmeyi önemsiyor. Ashley Joy markasının kurucu’su Aslı Gümüşel, “Otuz çeşit ürün yelpazesi ve 70 bin adet satışımızla sahadayız. Bu yıl gündemimizde yurt dışı projeleri bulunuyor. Dünya markası olmak, markanızın fark yaratması kadar doğru adımlarla ilerlemeyi de gerektiriyor. Saç ile başlayan marka hikâyemizi, el bakımı, kaş kirpik bakımı gibi alanlarda tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, doğru içerik ve doğru performanslarla geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz dünyaya, enerji kaynaklarına, doğaya büyük bir sorumluluğumuz var. Bunun bilincinde olarak, üçüncü parti üreticilerimizde dahi bu sorumlulukları koşul haline getirdik. Avrupa standartlarına uygun çalışan ve üreten çözüm ortaklarıyla ilerliyoruz. Lojistik ve operasyon gibi alanlarda her zaman kendimizi geliştirmeye ve bir adım önde olmayı önemsiyoruz. Nielsen gibi değerli raporlamaları takip ediyor ve inceliyoruz” diyor.

“Toplumsal bilinç arttıkça, kadın girişimleri büyümeye devam edecek”

Gümüşel girişimcilik yolculuğunu ise şöyle anlatıyor: “Kadın emeği ve kadın gücü sadece son dönemde değil tarihsel sürece de bakıldığında toplumumuz için her zaman mihenk taşı oldu. Elbette global dünya düzeninin getirmiş olduğu şartlar ile kadın girişimciler son yıllarda oldukça büyük bir ivme kazandı. Kadın emeği ve gücü dediğimizde içerisine pek çok kavram giriyor. En önemlileri de kadının doğasındaki estetik bakış açısı ve sezgisel kabiliyeti. Toplumsal bilinç seviyemiz arttıkça kadın girişimleri de bu paralelde büyümeye, gelişmeye ve toplumu da geliştirmeye devam edecek. Aklını yeteneğini keşfe çıkmış farkındalığı gelişmiş kadın, her an her şeyi üretebilir. Hayatın her alanında bir avantajlı olan girişimci ruha sahip olmak her şeyden önce empati yeteneğinizi geliştiriyor. Girişimciliğin özü, bir şeyi en iyi şekilde yapıp o en doğru şekilde anlatabilmekten geçiyor. Kadını erkeğinden ziyade, o ruha sahip olup bunu fark edebilmekten geçiyor. Kadın olarak ev - aile hayatıyla ilgilenmek, çocuklarına iyi bir anne olma serüvenini önce başarıyla sürdürebilmek oldukça yorucu süreçler. Konfor alanından çıkınca yaşamaya başlıyor insan. Bu yolda en önemli nokta, sistemi kurmak ve sürdürülebilir kılmak. Kadın olmanın doğasında var olan estetik bakış açısı fark yaratıyor. Asıl mesele bu farkı nasıl ortaya koyduğunuz.”

360 derece sürdürülebilirlik odak noktası

“Kurulduğumuz günden itibaren sürdürülebilirlik, doğaya, hayvanlara ve tüm canlılara saygı odak noktamız. Sürdürülebilirlik bizim içselleştirdiğimiz ve fa­aliyetlerimizin her alanına entegre ettiğimiz önemli bir alan. Hiçbir canlıya zarar vermeden ürün çıkarmak ilk maddemiz. 360 derece dediğimiz; kapaklardan ambalajlara, üretimden tedariğe geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir marka inşası ile ilerliyoruz. Misyonumuz, temiz, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, vegan ve sülfatsız içerikler üretmek. Kozmetik dünyasındaki önemli devrimlerden sayılabilecek bir konu da ‘scinification of hair’ yani yüzde kullanılan bazı ürünlerin artık saçta da kullanılabiliyor oluşu. Buradan hareketle, yeni çıkarttığımız banana - coconut serimizde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘niacinamide’ içeriğini kullandık. Artık yüzde kullanılan ürünler saçlarımızda daha çok göreceğiz” açıklamasında bulundu.