İki dev otomobil markası ABD sevkiyatını durdurdu!

İngiltere merkezli otomotiv devi Jaguar Land Rover (JLR), Trump yönetiminin araç ithalatına getirdiği yüzde 25’lik gümrük vergisi nedeniyle ABD’ye yapılan sevkiyatlarını geçici olarak askıya aldı.

Şirket, nisan ayı boyunca ABD'ye araç göndermeyeceğini açıkladı.

Jaguar ve Land Rover markalarının üreticisi olan JLR, bu kararı, yükselen vergi yükünün operasyonlara etkisini azaltmak amacıyla aldığını belirtti. Firma, yeni ticaret koşullarına uyum sağlamak için orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirirken, bu süreçte kısa vadeli bazı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Araç fiyatları 10 bin dolara kadar artabilir

ABD’ye uygulanan yeni gümrük tarifesi, ithal araçların maliyetini önemli ölçüde yükseltiyor. Uzmanlara göre bu vergi, otomobil fiyatlarını 5 bin ila 10 bin dolar artırabilir. Hem tüketiciler hem de üreticiler bu durumdan doğrudan etkileniyor.

JLR, her yıl yaklaşık 400 bin araç satıyor ve bu araçların dörtte biri ABD pazarına gidiyor. Sevkiyatların durdurulması, hem şirket hem de Amerikan bayileri açısından önemli bir ticari daralma anlamına geliyor.

Stoklar iki aylık talebi karşılayabilir

Şirketin ABD'deki mevcut stoklarının yaklaşık iki aylık talebi karşılayabileceği tahmin ediliyor. Ancak sevkiyatların tekrar başlaması halinde, yeni araçların Amerika'ya ulaşması yaklaşık üç haftayı bulacak. Bu gecikme, özellikle yaz aylarında artan taleple birlikte bayilerde araç sıkıntısına yol açabilir.

Öte yandan, şirketin İngiltere'deki üretim tesislerinde endişeler büyüyor. The Guardian’a konuşan bir fabrika çalışanı, ihracattaki aksamaların işten çıkarmaları gündeme getirebileceğini ve yerel ekonominin zarar görebileceğini söyledi.