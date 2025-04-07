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Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, 6 Nisan akşamından 7 Nisan saat 04.30'a kadar, Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerinin de karşılık verdiği kaydedildi.

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