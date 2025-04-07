İstanbul'da bulunan 33 yıllık hastane iflas yolunda! Konkordato ilan etti

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde hizmet veren Özel Göztepe Hastanesi, 2024 yılında Aksu Holding tarafından satın alınarak ismi “Özel Aksu Göztepe Hastanesi” olarak değiştirilmişti. 25 hekimden oluşan uzman kadrosuyla İstanbul’un tanınmış sağlık kuruluşları arasında yer alan hastane hakkında, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato kararı verildi.

Konkordato başvurusunda bulundu

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'un haberine göre; Aksu Holding A.Ş., Aksu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Asker Aksu ve holding bünyesinde faaliyet gösteren Özel Göztepe Hastanesi (Özel Göztepe Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.) konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilen başvuru sonucunda iki şirket ve şirketlerin patronu Ali Asker Aksu hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme, ayrıca geçici mühlet süresince görev yapmak üzere geçici komiser olarak iflas hukukçusu Serdar Kale, Ferhat Koç ve mali müşavir Mustafa Dağüstü’yü görevlendirdi. Ayrıca duruşmanın 27 Haziran 2025 günü saat 14.10’da görülmesine karar verildi.

Özel Göztepe Hastanesi 2024 yılında Aksu Holding tarafından satın alınmıştı

2009 yılında kurulan Aksu Holding; inşaat, sağlık ve yiyecek sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin tamamladığı inşaat projeleri arasında Aksu Koru Evleri, Aksu Life Evleri, Aksu Saklıvadi Evleri ve Aksu Sarıgazi gibi projeler yer alıyor. 1992 yılında Özel Göztepe Hastanesi adıyla Merdivenköy'de kurulan ve hizmet vermeye başlayan hastane, 2024 yılında Aksu Holding tarafından satın alınmış ve ismi Özel Aksu Göztepe Hastanesi olarak değiştirilmişti.