Sabancı’dan ilk çeyrekte 336,8 milyar TL’lik kombine satış geliri

Sabancı Holding, 2025 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. 2029 yol haritası kapsamında stratejik büyümesine devam eden Sabancı Holding’in kombine satış geliri ilk çeyrekte 336,8 milyar TL’ye yükseldi. Kombine FAVÖK 38 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı FAVÖK marjında son 3 yılın en iyi birinci çeyrek performansına ulaşıldı. Dünyada ve Türkiye’deki zorlu faaliyet ortamına rağmen güçlü nakit ve düşük borçluluk oranı ile Holding, sağlıklı bilanço yapısını korumaya devam etti.

Sabancı Holding kurumsallaşmada da Türkiye’ye örnek olmaya devam etti. 100’üncü yılında, Türkiye’de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilke imza atan Sabancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Topluluğun profesyonel yöneticilerinden olan Hayri Çulhacı seçildi.

Alper: Sabancı Holding, belirsizliklere rağmen yatırımlarına devam etti

Söz konusu dönemde yurt dışında ve Türkiye’de yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, sürdürülebilirlik, dijital ve ölçeklenebilirlik odaklı yatırım stratejilerine kararlıkla devam ettiklerinin altını çizen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Enerji iş kolumuzda, 1.200 MW kapasite hakkı için düzenlenen YEKA RES-2024 yarışmalarında, Enerjisa Üretim iki ayrı bölgede toplam 750 MW ile en fazla kapasite hakkı elde eden yatırımcı oldu. Bu iki bölge için projelerimizin 2027 yılının son çeyreğine kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Diğer yandan, daha önceki YEKA RES-2 ihaleleri kapsamında yatırımlarına devam ettiğimiz 1.000 MW’lık kapasiteyi kademeli olarak devreye alıyoruz. Tüm bu devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak yeni kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim 2028 yılsonu itibarıyla en az 6.250 MW'lık bir kurulu güce ulaşarak Türkiye'de özel sektör elektrik üretiminde lider konumunu güçlendirmiş olacak. Malzeme teknolojilerinde, griden yeşile dönüşüm stratejimizin bir parçası olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çimsa, Afyon ve Bunol tesislerinde hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarının ardından, Eskişehir’de kurduğu 14,2 MWp DC kurulu güce sahip GES’i de devreye aldı. Tüm bunlarla birlikte, Dünya’nın Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda yurt dışında da yıkıcı inovasyonların parçası olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar füzyon, mıknatıs teknolojileri, pil teknolojileri, yapay zekâ üzerine yaptığımız yatırımlara ek olarak, kuantum bilişimin öncü girişimlerinden Quera ve jeotermal teknolojilerinin heyecan verici şirketlerinden Fervo Energy’ye yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Burada hedefimiz, geleceğin teknolojilerinin geliştiricisi olup, buradaki tecrübemizi ülkemizin hizmetine sunabilmek” dedi.

Temettü geleneği 23’üncü yılda da devam etti

Sabancı’nın sadece işleriyle değil, özdeşleştiği değerlerle de Türkiye ekonomisine ışık tuttuğunu sözlerine ekleyen Cenk Alper “Portföyümüzü yönetirken yalnızca çeşitliliğine ve ölçeklenebilirliğine odaklanmakla kalmıyor aynı zamanda sermaye getirisi ve hissedar değerini artırmayı da önceliklendiriyoruz. Son olarak 2024 yılına ilişkin nakit kâr payı ödemelerimizi de Nisan ayı başında tamamladık. Böylece temettü geleneğimizi 23’üncü yıla taşıdık. Sabancı olarak, 2003 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yatırımcılarımıza kâr payı dağıtımı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.