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Piyasaya 3 farklı borçlanma aracı: Hazine yarın ihaleye çıkıyor

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak.

Haber Merkezi
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Piyasaya 3 farklı borçlanma aracı: Hazine yarın ihaleye çıkıyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede de 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını da doğrudan satacak.

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