Piyasaya 3 farklı borçlanma aracı: Hazine yarın ihaleye çıkıyor
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede de 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Bakanlık, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını da doğrudan satacak.