Toros and Partners’a IF Design ödülü
Toros and Partners firması, Paribu merkez ofisi tasarımıyla IF Design Award 2024 ödülünü kazandı.
ANKARA (EKONOMİ) - IF Design Award 2024 ödülü için bu sene 72 ülkeden başvuran 10.800 eser farklı kategorilerde yarıştı.
Toros & Partners kurucu ortağı Derya Toros teknolojiyle sanatı harmanlayarak tasarımda yenilikçi bir yaklaşım gösterdiklerini söyledi.
Toros, sadece estetik bakış açısı yerine bütüncül yaklaşımla birbirini besleyen değerler bütünü yaratmayı önemsediklerinin altını çizerken, tasarımlarını “İyi kurgulanmış bir mekanın içinde yaşayanlar, dünyayı iyileştirmeye çalışırlar” gerçeğinden hareket ettiklerini aktardı.