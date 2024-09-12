Trendyol E-Ticaret Hackathonu başvuruları başladı

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, yerel üreticilerin dijital pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yarışma düzenliyor. E-Ticaret Hackathonu adını taşıyan ve T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, 20 Eylül saat 23:59'a kadar başvuru yapılabilecek.

Üretken Yapay Zeka (Generative AI) alanında proje geliştiren ya da geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde), mezunlar ve profesyoneller yarışmaya en az 2 en fazla 4 kişiden oluşan takımlar halinde katılabilecek.

Takım kaptanlarının çevrim içi platform üzerinden gerçekleştireceği başvuruların tamamlanması sonrasında, proje fikirleri jüri tarafından ön elemeden geçirilecek.

Katılım hakkı kazanan ekipler, TEKNOFEST'in gerçekleştirileceği Adana'da bulunan Trendyol Yarının Köyleri Kürkçüler Dijital Merkezi'nde 2-3 Ekim'de düzenlenecek hackathonda yarışma fırsatı bulacak.

Hackathon'da NLP (Doğal Dil İşleme), CV (Bilgisayarla Görü) ve multimodal teknolojileri kullanılacak.

Katılımcıların ürün fotoğraflarından ve kısa ifadelerden otomatik olarak ürün isimleri ve açıklamaları oluşturabilecek, ürün fotoğraflarının kalitesini artırabilecek ve yerel üreticilerin uluslararası pazarlara ulaşmasına yardımcı olmak için çok dilli destek sağlayabilecek çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

Çözümler sayesinde yerel üreticilerin ürünlerini çevrim içi alışveriş platformlarında daha görünür hale getirerek satışlarını artırması hedefleniyor. Projeler "Yenilikçilik/Yaratıcılık", "Uygulanabilirlik", "Teknolojik Zorluk", "Sunum Kalitesi" ve "Demo" kriterlerine göre değerlendirilecek.

Yarışmayı birincilikle bitiren takım 100 bin lira, ikinci takım 80 bin lira, üçüncü takım ise 60 bin lira ödülün sahibi olacak. Trendyol, TEKNOFEST kapsamında düzenlediği Hackathon ile Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaya devam edecek.

Üretken Yapay Zeka'nın Türkiye'de kullanımını yaygınlaştırarak farklı uygulama alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeye zemin hazırlayan yarışma, ayrıca, açık kaynak kodlu çözümlerle milli teknoloji ekosistemine katkıda bulunmak açısından da önem taşıyor. Proje geliştirme aşamasında açık kaynaklı model ve mimarilerin tercih edilmesi teşvik ediliyor.

Trendyol, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) işbirliğinde yürüttüğü Yarının Köyleri projesine paralel olarak bu hackathonun da kırsal alanlarda dijital dönüşüme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasını hedefliyor.