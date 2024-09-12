Çin EV şirketlerini uyardı: BYD Manisa'da sadece montaj mı yapacak?

Çin'in elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye’de yapmayı planladığı 1 milyar dolarlık yatırım, Çin hükümetinden gelen yeni bir çağrı sonrası teknoloji transferi konusunda soru işaretleri doğurdu.

Çin yönetimi, otomobil üreticilerinden gelişmiş elektrikli araç teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama talebinde bulundu. Bu karar, BYD’nin Türkiye’de sadece montaj sanayisi faaliyetleri yürütebileceği anlamına gelebilir.

Türkiye yatırımı montaj odaklı mı olacak?

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Çin’in, önemli parçaların Çin’de üretilip montaj için diğer ülkelere gönderilmesini istediğini belirtti. Bu durum, BYD'nin Türkiye’de kuracağı fabrikanın ileri teknoloji geliştirme açısından sınırlı kalabileceği ve yatırımın daha çok montaj odaklı olacağı endişesini artırıyor.

Temmuz ayında Türkiye’de 150 bin araç kapasiteli bir fabrika kurma kararı alan BYD, bu yatırımıyla büyük ses getirmişti. Ancak Çin’den gelen bu yeni direktif, Türkiye’de kurulacak tesisin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme alanında beklenen potansiyeli gerçekleştiremeyeceği anlamına gelebilir.