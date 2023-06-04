Trendyol, İngiliz Asos için masada

The Sunday Times’da yer alan ve Londra finans merkezinden kaynaklara dayandırılan habere göre “Asos PLC, Çinli Alibaba Group Holding destekli Türk şirket Trendyol’dan bir teklif aldı”. Kaynaklar “Trendyol’un Hollanda birimi Trendyol BV tarafından Aralık ayında Asos için hisse başına 10-12 sterlinlik bir teklif yapıldığını, bunun mevcut hisse fiyatının üç katı olduğunu ve teklifin Asos’un değerini 1 milyar sterlinin üzerine çıkardığını” belirtiyor.

Londra Borsası’nda FTSE 250 indeksinde işlem gören şirket, son çeyrek değerlendirmelerinin ardından 19 Haziran itibariyle endekste çıkartılıyor. Asos hisseleri cuma günü yüzde 2,5 düşüşle 250,37 peniden (peni: 1 sterlinin yüzde biri) işlem görmüş, son 12 ayda ise yüzde 78 düşmüştü. Teklifin yapıldığı iddia edilen aralık ayında ise Asos hisseleri yüzde 21 değer kaybetmiş, 643,50 peni ile başladığı ayı 510,50 peni kapatmıştı.

New York’ta işlem gören Alibaba hisseleri cuma günü yüzde 1,5 yükselişle 84,27 dolardan kapanmıştı.