TRİOS 2023 tam kapasiteye ulaştı, sırada üniversite ve AVM var

Mehmet Hanifi GÜLEL

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde 600 milyon lira yatırımla tamamlanan TRİOS 2023 Yeni Nesil Endüstri Merkezi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 2019 yılında tamamlanan projede 353 fabrika faaliyet gösteriyor. TRİ- OS 2023 Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mahşuk Gülaçar, 42 bin metrekare alanda 268 bin metrekarelik bir kullanım alanı sunduklarını belirterek, “Yapıyı oluştururken 36 metre yerin altına gidecek şekilde ve binanın ortasına ters rampa sistemi kurduk. Projede kullanmış olduğumuz demir 41 bin ton, normal inşaatlarda bu demir ile 3 milyon metrekare inşaat yapılır. Bir metrekarede hareketli yük olarak 2700 kg taşımaya uygun yaptık. Bütün katlara çift dorseli TIR’lar yüklenebiliyor. 9 katın 8’inde işletmeler var. En alt katta otopark yer alıyor” dedi.

17 binden fazla kişi çalışıyor

Projenin kısa sürede Türkiye’de bilime önem veren orta ölçekli kurumların dikkatini çektiğini vurgulayan Gülaçar, firmaların kendi tesislerini kiraya vererek, burada üretime başladıklarını aktardı. TRİOS 2023’te medikal, kimya, savunma, yazılım, robotik, otomasyon sektörlerinden firmaların üretim yaptığını açıklayan Gülaçar, “Burada 17 bin kişinin üzerine insan çalışıyor. 24 saat çalışan firma oranı yüzde 70’in üzerinde. Firmaların kullandığı alan 200 metrekareden başlıyor, 14 bin metrekareye kadar çıkıyor. Buraya önce teknoloji firmalarının yerleşmesi içinçok çaba gösterdik. Sonrasında Kore, İtalya, Fransa ve Çin’den firmalar geldi. Şu an 19 yabancı firma var ve bunların çoğu kendilerine partner bularak ürünlerini burada yaptırıyorlar. TRİOS 2023’ün her katında hassas CNC tezgahları çalışabiliyor. 100’e yakın yerli firmamız, söz konusu firmalarla akredite oldular ve ihracat yapıyorlar. Buradan 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılıyor” diye konuştu.

Ar-Ge üniversitesi geliyor

Mehmet Mahşuk Gülaçar projenin inşaatı devam eden ikinci etabında iki gökdelenin Ar-Ge üniversitesi ve altının endüstriyel AVM olacağını ifade etti. Burada ürünlerin dünya pazarına servis edilebileceği bir altyapı mekanizması kurmayı amaçladıklarını ifade eden Gülaçar, “Türkiye’de 209 üniversite içinde bir tane Ar-Ge üniversitesi yok. ABD’de 6 bin 500 üniversitenin 4 bin 800’ü Ar-Ge üniversitesi. Ar- Ge üniversitesi ile sarsıcı inovasyonu hedefine koymuş bir bakış tarzını hedefl iyoruz. Bizim üniversitelerde bilgi üretiliyor ama bilgi ticarileştirilmiyor. Burada bizim tezgâhımızdaki iş için üreten üniversiteye ihtiyacımız var. Üniversite için YÖK’e başvurduk, kaba inşaatın yüzde 70’i bitti ve toplamda 129 bin metrekare üniversite için planlıyoruz” dedi.

750 fabrika daha kurulacak

Dersan Koop’un 85 bin metrekarelik alanında projenin üçüncü etabını inşa edeceklerini açıklayan Gülaçar, “Birinci etap 353 fabrika, ikinci etap endüstriyel AVM ve üniversite. Üçüncü etap ise yine yatay özelliğe sahip dikeyi gerçekleştireceğiz. Bu projede eksikliklerimizin hepsini orada telafi edeceğiz. Yeni proje kabaca 5 milyar TL’ye mal olacak ve 750’ye yakın fabrika yeri çıkacak. Bu projemiz 5 yıldızlı konforu esas alan bir sanayi algısına temsilcilik ediyor. Katma değeri yüksek olan ürün böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Dünyada Çin, Malezya ve Fransa’da böyle yerler var” dedi.