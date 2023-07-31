Trive Yatırım kârını 5 kat artırdı

Trive Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, finansal hizmetler sektöründe "oyun değiştirici" olarak görülen “sıfır komisyon” iş modelinin öncüsü Trive Yatırım Menkul Değerler, kaliteli hizmet ve geniş ürün yelpazesinin de olumlu etkisiyle, ilk yarıyıl konsolide net kârında önemli artış elde ederken, özkaynaklarını 200 milyon TL’nin üzerine çıkardı.

Trive Yatırım Menkul Değerler 2023 yılını ilk yarısında konsolide net kârını 5 kattan fazla artırarak 61 milyon 738 bin 954 TL’ye ulaştırdı. Özkaynak kârlılığı ise dönem başına göre yüzde 84,54 artarken, ortalama özkaynağa göre kâr artışı yüzde 69,79 olarak gerçekleşti.

Hollanda merkezli Trive Financial Holding BV’nin Türkiye’de SPK lisanslarıyla faaliyet gösteren yüzde 100 iştiraki olan Trive Yatırım’ın toplam özkaynağı ise söz konusu dönemde 146 milyon 57 bin 545 TL’den 207 milyon 799 bin 166 TL’ye yükseldi.

Yaklaşık 2.5 yıl önce hisse senetlerinde uygulamaya başladığı aylık 10 milyon TL’ye kadar olan işlemlerde “Sıfır Komisyon” iş modeliyle çalışan Trive Yatırım, 2023 yılına girerken bu modeli Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletti.

"Yatırım seçeneklerini genişlettiğimiz için komisyon dışında da kazanç sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, çok sayıda küçük yatırımcının borsaya girmesine ön ayak olan bu iş modelinden son derece memnun olduklarını belirterek, "Bu stratejinin hem müşterilerimiz hem de bizim için kazan-kazan ortamı yarattığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şirketin bu iş modelini teknolojik yatırımlar ve kaliteli insan kaynağıyla birleştirdiğini belirten Kocaman, son dönemlerdeki hızlı gelişim süreci ile ilgili olarak, "Sadece hisse senedine odaklanmak yerine, risk profillerini ölçtüğümüz müşterilerimize uygun çok çeşitli ürünler sunuyor, özellikle de sabit getirili ürünlerin avantajlarını iyi anlatıyoruz. Hem müşterimizi iyi anladığımız, hem de onların yatırım seçeneklerini genişlettiğimiz için komisyon gelirleri dışında da kazanç elde ediyoruz.

Ayrıca, iş modelimizin sunduğu avantaj ve müşteri odaklı hizmetlerimiz piyasadaki değerini bulmaya başladı. Bunu hızla artan müşteri sayılarımızdan da görebiliyoruz. 'Sıfır komisyon' iş modeli ile finansal başarıya ulaşılabildiğini, müşteriyi doğru anlayarak ve saygı duyarak yapılan işlerin Türk sermaye piyasası yatırımcıları tarafından ödüllendirildiğini yaşayarak gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.