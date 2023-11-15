TSKB, sürdürülebilirlik notu ile global bankalar arasında ilk 10’da 

Nitelikli sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine etkin destek sağlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) sürdürülebilirlik alanında kaydettiği başarı, Sustainalytics tarafından bir kez daha tescillendi. ÇSY risk notunu bir önceki yıla göre daha da iyileştiren Banka, 6,9 seviyesindeki risk notuyla ‘ihmal edilebilir risk’ olarak tanımlanan kategorideki yerini koruyarak dünyadaki kalkınma bankaları arasında 9. sıraya yükselirken global bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer aldı. TSKB, 15 binden fazla kurumun yer aldığı küresel sıralamada ise 40. sıraya yerleşti.

Bankanın 2023 yılı notuna ilişkin değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Bankamızın ÇSY risk notuyla dünya liginde ilk 10’a yerleşme başarısı uzun yıllara dayanan sürdürülebilirlik odaklı iş modelimizin, bu eksende ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarımızla kurduğumuz etkin iş birliklerinin önemli bir çıktısı. ÇSY alanındaki yüksek performansımız, ülkemizin orta ve uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye özel sektörünün çevresel, sosyal ve yönetişim kriterli yatırımlarına yönelik sürdürülebilirlik temalı özellikli fonlar çekmemize doğrudan katkı sağlıyor. Sürdürülebilir yatırımları finanse etmek üzere uluslararası tahvil piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlar da yatırımcılardan yoğun talep alıyor. Bu yıl Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 4. sürdürülebilir tahvil ihracımızın ÇSY odaklı yeni yatırımcıların da ilgisi ile yaklaşık 2,5 kat talep görmesi bunun en büyük göstergesi. Bugün kaynaklarımızın yüzde 85’inden fazlası ve kredi portföyümüzün tamamına yakınıyla net sıfır yol haritamızdaki bilim temelli hedeflerimize doğrudan etki ediyoruz. Yatırım bankacılığı hizmetlerimizle, Türkiye sermaye piyasalarında ülkemizin net sıfır hedeflerini gözeten enstrümanların çeşitlenmesi ve derinleşmesi için sorumluluk alıyoruz. Finansal hizmetlerimizin yanı sıra danışmanlık alanında da ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ekosisteminde öncü çalışmalara imza atıyoruz. ÇSY risk ve yönetim notumuzla sektörümüzde örnek alınmaktan ve biriktirdiğimiz deneyimle tüm paydaşlarımızla daha ileriyi hedeflemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.