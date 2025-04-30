Tüpraş'ın kârı beklentinin altında kaldı

Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğinde kârlılık tarafında önceki çeyreğe kıyasla belirgin bir gerileme kaydetti. Brüt kâr, 2024 yılı 4. çeyrekteki 30,3 milyar TL seviyesinden 13,2 milyar TL’ye düşerek yaklaşık yüzde 56 oranında azaldı. Esas faaliyet kârı da çeyreklik bazda dikkat çekici bir düşüş gösterdi. 2024 yılı son çeyreğinde 35,7 milyar TL olan esas faaliyet kârı, 2025 yılı ilk çeyreğinde 3,9 milyar TL’ye gerileyerek yaklaşık yüzde 89 oranında düştü.

Bloomberg HT'den Burcu Kıratlı'nın haberine göre şirketin, net dönem kârı önceki çeyrekteki 19 milyar TL’den 120 milyon TL’ye gerileyerek yaklaşık yüzde 99’luk bir düşüş gösterdi.

Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğinde 158,6 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Bu tutar, 2024 yılı ilk çeyreğinde elde edilen 228,5 milyar TL'lik satış gelirine göre yüzde 31 oranında düşüş gösterdi. Satış giderleri de aynı oranda azalarak 145,5 milyar TL oldu.

Faaliyet kâr 3,9 milyar lira

Brüt kâr, 2024 yılı birinci çeyreğinde 18,2 milyar TL iken, 2025 yılının aynı döneminde 13,2 milyar TL seviyesinde kaydedildi. İşletme giderleri 6,4 milyar TL, esas faaliyetlerden giderler ise 2,9 milyar TL oldu. Bu kalemlerin etkisiyle faaliyet kârı 3,9 milyar TL olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı dönemde faaliyet kârı 5,5 milyar TL seviyesindeydi.

Şirketin, net finansman geliri 736 milyon TL olurken, 2024 yılının aynı döneminde bu kalem 4,5 milyar TL seviyesindeydi. Parasal kayıplar 2 milyar TL olarak gerçekleşti, bir önceki yıl aynı dönemde bu tutar 7,7 milyar TL düzeyindeydi. Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğinde toplam 6,4 milyon ton satış gerçekleştirdi. Bu satışların 4,6 milyon tonu yurt içi pazara, 1,8 milyon tonu ise uluslararası pazarlara yöneldi. Üretim 5,9 milyon ton Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğinde 5,9 milyon ton üretim gerçekleştirdi. 2024 yılının aynı döneminde üretim yine 5,9 milyon ton, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise 5 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Şirketin kapasite kullanım oranı 2025 ilk çeyrekte yüzde 83 seviyesinde oldu. Bu oran, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 93, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 87 olarak kaydedilmişti. Tüpraş, 2025 yılının ilk çeyreğinde varil başına 4,1 dolar seviyesinde ürün marjı elde etti. Bu marj, 2024 yılının aynı döneminde gerçekleşen 8,4 dolar/varil seviyesine göre önemli ölçüde daha düşük bir düzeyde. Ayrıca 2025 yılı için açıklanan şirket hedefi olan 5-6 dolar/varil bandının da altında kaldı. Ürün marjı 2024 yılı boyunca sırasıyla 5,4 (2Ç), 6,8 (3Ç) ve 4,8 (4Ç) dolar/varil seviyelerinde gerçekleşti. Bu veriler, 2025 yılına daha düşük bir ürün marjıyla başlandığını gösteriyor.