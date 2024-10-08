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Türk Hava Yolları, eylülde 7,7 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Eylül ayına ilişkin trafik verilerini paylaştı. Buna göre THY bu yılın Eylül ayında 7,7 milyon yolcu taşıdığını ve filosundaki uçak sayısının 467’ye ulaştığını açıkladı.

İHA
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Türk Hava Yolları, eylülde 7,7 milyon yolcu taşıdı
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THY, 2024 yılının Eylül ayı ve yine aynı yılın Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre havayolu şirketi Eylül 2023 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,4 azalarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2023 döneminde 2,6 milyon olurken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,1 artarak 2,7 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı ise Eylül 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla 1,1 puan azalarak yüzde 83,8 oldu. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 83,3, yurt içi doluluk oranı yüzde 88,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz edilen koltuk Km (AKK) Eylül ayında 22,3 milyar olurken, taşınan kargo-posta, 168,1 bin ton olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının ilk 9 ayında yolcu sayısı 65 milyonu geçti

Havayolu şirketinin paylaştığı 2024 yılının 9 aylık trafik sonuçlarına göre, Ocak-Eylül 2023 döneminde 63,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyon oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Eylül 2023 döneminde 22,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 23,9 milyon oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 190,8 milyar olurken, Taşınan Kargo-Posta, 1,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Son olarak 2024 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 467’ye ulaştı.

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