Türk Telekom, AKM’de girişim ofisi açıyor

SELENAY YAĞCI

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, grup şirketleri TT Ventures’ın çatısı altındaki PİLOT programının, sunduğu imkanlar ve mezunlarının aldığı yatırımlar ile önemli bir marka haline geldiğini vurguladı.

Bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 104 girişime yaptıkları toplam nakit desteğinin 30 milyon TL’yi bulduğunu aktaran Önal, “Ayrıca, bu yıl önemli bir adım daha atarak, TT Ventures’ın esnek yatırım modelleriyle daha çok girişime ulaşmasını mümkün kılacak. TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nu hayata geçirdik. Bu fon ile; büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı; fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu adım, yatırım stratejimizin ilk ayağı olmakla birlikte bu alandaki yeni çalışmalarımızla yakın zamanda küresel düzeyde bir yapıya ulaşacağız. Türk Telekom olarak, girişimcilerimize ve fikirlerine olan inancımızla durmaksızın çalışarak, yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Mezunların Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’ya kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren girişimlere döndüğünü söyleyen Önal, mezunlardan 45’inin dışarıdan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladığını ifade ederek, bu yatırımların toplamının ise 20 milyon doları geçtiğini ifade etti.

ABD programına katılma fırsatı

Pilot programını başarıyla tamamlayan 13 girişim, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki PİLOT Demo Day etkinliğinde girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi. Adsbot; Cineshort; Cloud4Feed; Inovako; Kidolog, Pensor; ServisSoft; Speedy Market; Sportimec; SugAR Technology ve Visutate girişimleri, Pilot Demo Day kapsamında sunumlarını paylaştı. Programı başarı ile tamamlayan ekiplerden seçilenler Amerika programına katılma hakkı elde edecek.