Türk Telekom, TT International’le uluslararası dijital köprü kuruyor

HAKAN GÜLDAĞ/BUDAPEŞTE

Türk Telekom, Macaristan’da kurulu iştiraki TT International ile Avrupa’dan Orta Doğu ve Asya’ya uzanan ve 24 ülkeyi kapsayan 135 noktada, Türkiye’nin dijital dönüşümündeki rolünü sınırların ötesine taşıyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yenilikçi teknolojilere yaptıkları yatırımlarla geleceği inşa ettiklerini açıkladı. Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğundaki liderliğimizi uluslararası alana taşıyor, aynı zamanda bölgenin de dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak bayrak taşıyıcı görevini üstleniyoruz” dedi. Önal, uluslararası anlamda dijital stratejik bir köprü görevini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Türk Telekom’un uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi Türk Telekom International uluslararası alanda, 24 ülkeyi kapsayan Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 135 noktada çalışmalarını sürdürüyor. TT International bu anlamda ülkeler arasında stratejik bir dijital köprü kuruyor; veri trafiğinin kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli biçimde akmasını sağlıyoruz. 24 ülkeye uzanan omurgamızla, uluslararası stratejik dijital bir köprü kuruyoruz” açıklamasını yaptı.

Ümit Önal’ın açıklamasından satır başları özetle şöyle:

■ 5G’nin olmazsa olmazı, karadaki omurgası ise fiber. Ülke genelinde 482 bin kilometreyi aşan fiber ağımız, 33,2 milyon haneye ulaşan fiber kapsamamızla, bireylerin ve kurumların dijitalleşmesinde önemli rol oynuyoruz.

■ Yaygınlık kadar hız verebilirlik konusunda da yüksek kapasiteye sahibiz. Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunuyor, ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hızı ile 5G ve yeni nesil teknolojiler için stratejik bir avantaj sağlıyoruz.

■ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fiberleşme sürecini başlatıyoruz. Ada’da yapacağımız 100 milyon dolar yatırımla projenin başlangıcından itibaren 1 yıl içerisinde 150 bin haneyi fiberle buluşturmayı hedefliyoruz.

5G ihalesine hazırız

■ Yatırımlarımızın tamamını yıllardır 5G uyumlu olarak yapıyoruz. Heyecanla Türkiye’yi 5G ile buluşturacağımız günü bekliyoruz. 4.5G ihalesinde abone başına en fazla bant genişliğini almıştık. 5G ihalesinde de abonelerimize en iyi deneyimi sunacağımız genişlikte frekansı almayı planlıyoruz.

■ 5G ve ötesi teknolojileri ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre ederek, dijital dönüşüme liderlik ettik. İlk canlı 5G maç yayını; 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat; ilk otonom traktör gibi ses getiren birçok proje gerçekleştirdik. ‘Türkiye’nin İlk Milli Endüstriyel 5G Mobil Şebekesini hayata geçirdik. Sporun dijitalleşmesine yönelik yatırımlara devam ederek, 5G teknolojisini dört büyük spor kulübünün futbol stadyumlarında taraftarlarla buluşturduk. Sunduğumuz 5G teknolojisi, futbol stadyumu deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve kesintisiz hale getirdi. Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak 5G teknolojisiyle 2024 – 2025 sezonun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirdik.

Mobil abone sayısı 27,9 milyona yükseldi

■ Yeni yılın ilk çeyreğini mobilde beklentileri aşan bir performansla tamamladık. Mobil segmentte çeyreklik bazda 511 bin net abone kazanımıyla toplam abone sayımızı 27,9 milyona yükselttik.

■ BTK pazar verilerine göre, son iki yıldır üst üste sektörün en çok yatırım yapan şirketiyiz. Gündemimizin ilk sırasında yer alan imtiyaz, bu anlamda yolumuzu daha da açacak. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık.

■ Girişim hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 69’u yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 55 milyon dolarlık yatırım aldı. Pİ- LOT mezunu girişimlerin portföy değeri 2024 yıl sonu itibarıyla 364 milyon dolara ulaştı.

■ Formula 1 Macaristan GP’sinin gerçekleştirildiği Hungaroring pistinin fiber altyapısı TTI olarak tarafımızca sağlanıyor. Canlı yayın yapan şirketlere 4 yıldır bu hizmeti sunuyor. Güçlü ve yedekli altyapımız ile canlı yayın şirketleri bizi tercih ediyor.

405 MW'lik GES kurulumunu yıl sonunda tamamlayacağız

■ Dünya için teknoloji üretme vizyonumuz, çalışmalarımıza yön veren ana unsuru oluşturuyor. Argela, Netsia grup şirketlerimizle birlikte geliştirdiğimiz RIC gibi, SEBA yenilikçi çözümlerimiz ile sektörde küresel standartları belirleyen çalışmalar yapıyoruz.

■ Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

■ GES yatırımlarımız ile karbon ayak izini azaltmayı ve enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Mevcut enerji tüketimimizin yüzde 65’ine tekabül eden 405,8 MWe GES kapasitesinin ilk fazının kurulumunu Sivas’ta bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.

■ Sivas, Malatya ve Ağrı’da yapacağımız yatırımlarla GES kurulumlarımızı tamamlayarak yıllık 800 milyon kilowat enerji üretim kapasitesine ulaşacağız. Üç santralimizi devreye aldığımızda yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını engelleyeceğiz.