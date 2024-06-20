Türk Telekom, WiFi noktalarındaki hizmetini bugüne özel ücretsiz sunuyor

Türk Telekom, güçlü altyapısı ve WiFi alanındaki tecrübesiyle dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı ile kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere; stadyumlarda, kütüphanelerde, ören yerlerinde, müzelerde, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada WiFi internet deneyimi sağlıyor. Şirket, 20 Haziran Dünya WiFi günü nedeniyle 81 ildeki WiFi noktalarını kullanıcılarına ücretsiz sunuyor.

"Binlerce noktada güçlü altyapımız ile hayatı kolaylaştırıyoruz"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Ülkemizin 81 ilinde binlerce noktada güçlü altyapımız ve WiFi alanındaki tecrübemiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz” dedi.

"81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyoruz"

Zeynep Özden, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, ülkemizin 81 ilinde binlerce noktada güçlü altyapımız ve WiFi alanındaki tecrübemiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Yolcular dünyanın en yoğun havalimanında WiFi hizmetlerimizden yararlanırken, uçuş esnasında da bu imkânı sürdürüyorlar. Yurt dışında sağladığımız uçak içi WiFi hizmetini yakın zamanda yurt içi uçuşlarda da hayata geçirdik. İş ve yaşam tarzı için vazgeçilmez bir araç haline gelen WiFi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürürken yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı ve kültür-sanatın kalbi AKM’de, ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlayan Türk Telekom, WiFi hizmetleriyle tüm misafirlerin, bulundukları her mekânda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyor. Türk Telekom ayrıca stadyumlarda, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde, otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında ve binlerce noktada WiFi internet deneyimi sunuyor. Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştiren Türk Telekom, Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında kütüphane, müze ve ören yerlerinde de WiFi deneyimi sunuyor.