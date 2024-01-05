Turkbaba, Almanya’da showroom açıp dünyada büyümeyi hedefliyor

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

Türk menşeli ürünleri yurtdışındaki alıcılarla buluşturmayı amaçlayan B2B ihracat pazar yeri olan Turkbaba, Türkiye’nin e-ihracatını da artırmayı amaçlıyor. Şirket, pandemi zamanında oluşan ihtiyaçtan doğan iş fikri ile 2024’te 6 bin üyeye ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin kurucusu ve CEO’su da Filistin asıllı, Ürdün ve Türk vatandaşı olan Issam Alnajjar. 2012’de yüksek lisans okumak için İstanbul’a gelen Alnajjar, yaşamını ve iş hayatını burada kurma kararı aldı. 2019 yılında üreticileri ve alıcıları ortak bir alanda buluşturma fikrini 2021 yılında Turkbaba Elektronik Bilişim Limited Şirketi adıyla hayata geçiren Alnajjar, platformu küresel marka haline getirmeyi hayal ediyor. Hizmet İhracatçıları Birliği’ne de üye olan şirket, özellikle yurt dışı projelerle küresel marka olmayı amaçlıyor.

Şirketin isim patentini almak için 1,5 yıl beklediklerini söyleyen Alnajjar, “Bütün teknolojiler, bütün tasarımlar ve yazılımlar tamamen bize ait. Şu anda 248 tane üyemiz var, hala test aşamasındayız. Bu sene faaliyetlerimizi büyüteceğiz. İhracatçılarımız ağırlıklı olarak makine, tekstil, gıda ve kozmetik sektörlerinde faaliyet yürütüyor. Yurt dışındaki alıcıların güvenilirliğini teyit etmek ve üreticilerimizin herhangi bir zorluk yaşamasını önlemek bizim temel hedeflerimizden biri. Yurt dışındaki şirketlerin ticaret odalarındaki kayıtlarını inceleniyor, güvenilir olduklarından emin oluyoruz. Üreticilere bu bilgileri veriyoruz. Hiç ihracat yapmamış şirketler Turkbaba garantisini isterlerse kullanabiliyorlar. Üretimden mal teslimatına kadarki süreçte onlarlayız, bunun için de ekstra danışmanlık bedeli almıyoruz” dedi.

5 ülkede ofis açacak

Şubat ayından itibaren İspanya, Fas, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ofislerini açacaklarını belirten Alnajjar, “Lojistik hizmetimiz hazır. 2025 yılından sonra Turkbaba olarak lojistik alanında bir ekip kurup daha da büyümeyi hedefliyoruz. TB Lojistik markasını kurmak istiyoruz. Fiyatlama, teklifler, depolama, hava aracı, ihracat, araba kiralama dahil birçok ihtiyacın bu platform içerisinde karşılanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk ürünlerine bütün ülkelerden talep olduğunun altını çizen Alnajjar, “Bugün ise ihracatta Asya ülkelerinden sonra en başarılı olduğumuz ülkeler Amerika İngiltere, Fransa, Arabistan ve Irak şeklinde. Ayrıca Amerika, Kanada, Güney Amerika, Filistin, Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Cezayir, Fas, Ürdün, Avrupa ve İngiltere’den talep geliyor. Özellikle hazır giyim sektörü büyük bir potansiyel taşıyor. Önümüzdeki dönemde Türk üreticilerinin bu alanda küresel pazardan çok daha büyük pay alacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Türk ürünleri yurt dışında sergilenecek

Yurt dışında showroom kurma ve VIP business club oluşturma planları yaptıklarını ifade eden Alnajjar şu bilgileri verdi: “Almanya’nın Hamburg şehrinde 500 metrekarelik bir temsilciliği hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Showroom projemiz, üyelerimizin ürünlerini fiziki olarak sıcak satış yapmalarına imkan sağlayacak. Nisan ayında bu projemizin tamamlanmasını hedefliyoruz. Şu anda dünya genelinde Turkbaba’ya franchise talepleri gelmeye başladı. Turkbaba VIP Business Club’ı projemizi hayata geçirdikten sonra da B2B görüşmelere olanak sağlayacağız. Gelen talepler doğrultusunda bir ay gibi kısa sürede bu görüşmeleri organize edeceğiz. Şimdi Almanya’yla başlıyoruz, yavaş yavaş her sene 2-3 ülkede modelimizi oluşturmayı hedefliyoruz. Showroomlarda yüzde 100 Türk ürünleri olacak. En önemli şartımız bu. Bu şekilde Türkiye ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Fuarcılık şirketi kuracak

Birçok ülkede önemli iş bağlantılarına sahip olduklarını dile getiren Turkbaba Kurucusu ve CEO’su Issam Alnajjar, “Özel temsilciliklerden sonra en önemli hedefimiz, iyi ilişkilerimiz olan ülkelerdeki yatırımcıları Türkiye’ye getirmek. Şu anda bazı sanayicilerle görüşüyoruz. Öncelikle Turkbaba’daki sistemimizi hedeflerimiz doğrultusunda doğru kurgulamamız lazım. Turkbaba Fuarcılık şirketi için de ruhsat başvurusunu yaptık.

Şirketi hayata geçirdikten sonra hem yurt içi hem yurt dışında sanayi fuarları organize etmek istiyoruz. Mobil cihazlarda kullanabilmek için bir aplikasyon hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”