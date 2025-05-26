Turkcell'e Körfez Bölgesi'nden 150 milyon dolarlık faizsiz finansman

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, altyapı yatırımlarına güç katarak uzun vadeli büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla stratejik bir finansman anlaşmasına imza attı.

Şirket, Körfez Bölgesi'nin önde gelen kuruluşlarından Dubai İslam Bankası ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 150 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağladı.

Anlaşmaya ilişkin İstanbul'da düzenlenen imza törenine, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Dubai İslam Bankası Grup Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Chilwan ile Dubai İslam Bankası Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief of Investment) Ali Ahmad katıldı.

Anlaşma, Turkcell'in yatırımcı tabanını genişletmenin yanı sıra borç portföyünü çeşitli finansman enstrümanlarıyla zenginleştirerek güçlendirmesine olanak tanıyacak.

Turkcell, konvansiyonel kredi ürünlerinin yanı sıra İslami finansman yöntemleri, uluslararası ve yerel tahvil ihraçları, kalkınma bankası kredileri, ihracat kredi kuruluşu destekli finansmanlar ve sürdürülebilirliğe bağlı finansman araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, finansal temelini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım sayesinde şirket, bilançosunu etkin bir şekilde yönetebilmeyi, kaynakların verimli kullanımını desteklemeyi, finansal istikrarını artırmayı ve uzun vadeli büyüme hedeflerine sağlam bir zemin hazırlamayı hedefliyor.

"Yeni işbirliklerinin de önünü açacak"

Açıklamada, imza törenindeki görüşlerine yer verilenlerden Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlara odaklı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Hedef ve önceliklerinin, en yenilikçi teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak ve müşterilerine kaliteli hizmeti sunmak olduğunu aktaran Koç, "Altyapı yatırımlarımıza ivme kazandıracak bu faizsiz murabaha finansmanı, uzun vadeli büyüme hedeflerimizi destekleyecek önemli bir kaynak olacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın detaylarına değinen Koç, şunları kaydetti:

"Dubai İslam Bankası ile yaptığımız 5 yıllık murabaha finansmanı, Körfez bölgesindeki yeni yatırımcılarla işbirliği kapılarını aralarken, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkı sağlıyor. Faizsiz finansman ilkelerine dayanan bu anlaşma, Turkcell'in küresel ölçekteki güvenilirliğinin bir göstergesi olduğu kadar, Körfez Bölgesi'ndeki stratejik ortaklıklar için de önemli bir adım niteliği taşıyor."

Dubai İslam Bankası Grup CEO'su Adnan Chilwan da anlaşmayı başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin, Dubai İslam Bankası'nın uluslararası stratejisinde önemli bir yer oluşturduğuna işaret etti.

Bu stratejileri kapsamında Turkcell'in büyüme planlarına destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Chilwan, "Turkcell ile kurduğumuz bu işbirliğini, gelecekteki önemli anlaşmalarla daha da güçlendireceğimize olan inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.