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Turkcell’in 5G Konumlandırma Yarışması’nda gençler teknolojiyle yarışacak

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 kapsamında, Turkcell'in öncülüğünde düzenlenen 5G Konumlandırma Yarışması,şubat ayı başında başvuruya açıldı.Ödüllü yarışmaya,1 Mart 2025’e kadar tüm lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri yenilikçi projeleriyle katılabilecek.

Haber Merkezi
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Turkcell’in 5G Konumlandırma Yarışması’nda gençler teknolojiyle yarışacak
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Turkcell’in TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlediği 5G Konumlandırma Yarışması’nda başvurular başladı. Geleceğin mobil haberleşme ve bilişim teknolojilerine ilgi duyan lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesindeki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmada başvurular,1 Mart 2025’e kadar devam ediyor.

Üniversiteli yarışma takımları, 5G test şebekesiyle en doğru ve hassas konumlama için yarışacak

5G Konumlandırma Yarışması kapsamında, mevcut 5G test şebekesi kullanılarak en doğru ve hassas konumlamayı yapacak modellerin geliştirilmesi hedefleniyor. Üniversite öğrencileri, yarışmaya en az 2 ve en fazla 5’er kişilik takımlar kurarak,TEKNOFEST’inweb sitesinde yer alan yarışma sayfasından başvuru yapabilecekler.

Yarışmacı takımlar, 5G radyo şebeke performans ölçümü ile GPS/koordinat verilerini içeren bir veri seti üzerinde yapay zekâ, makine öğrenmesi veya diğer farklı teknikleri kullanarak belirlenen hedef noktalarını bulmaya çalışacak. Noktaları en doğru ve hızlı tespit eden takımlar, yarışmada dereceye girerek ödüllerin sahibi olacak.

Ön eleme ve değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen takımlar, Ağustos 2025’teki final etabındayarışmaya hak kazanacak. Turkcell tarafından TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen yarışmanın finali,İstanbul Teknik Üniversitesi desteğiyle İTÜ Ayazağa Yerleşkesindeki5G Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Dereceye giren 3 takıma toplam 370 bin TL para ödülü

5G teknolojisinden faydalanarak konum belirleme amacıyla yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen yarışmada dereceye giren ekipler için birincilik ödülü 150 bin TL, ikinci olan takıma 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca iki farklı kategoride prestij ödüllerikazanan ekipler de belli olacak.

Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri iseeylül ayında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2025 etkinliğinde verilecek.

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