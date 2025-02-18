Octet Türkiye’nin işlem hacmi 55 milyarTL’yi aştı

Tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle şirketlerin güçlü bir nakit akışı ve likiditeye sahip olmasını sağlayan Octet Türkiye, 2024 yılına dair sonuçlarını açıkladı. Octet Türkiye, geçen yıla göre işlem hacmini artırarak büyümesini sürdürdü. 2024 yılında ciro ve gelirlerdeki sağlıklı büyümelerini sürdürerek işlem hacmini iki kat artırdıklarını ifaden eden Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Hizmet verdiğimiz toplam müşteri sayımız yıl sonunda 7.500’e ulaştı. Toplam işlem adedimiz 305 bin seviyesini geçerken, ortalama işlem tutarımız 183 bin TL’ye yükseldi ve işlem hacmimiz 55 milyar TL’yi aştı. Toplam hacim içindeki 3 ve 12 taksitli işlemler yüzde 12 seviyesinde olurken, 6 taksitli işlemler yüzde 13, tek çekim işlemleri ise yüzde 28 dolayında gerçekleşti. Bu sonuçlar, finansal gücümüzü ve müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin başarısını bir kez daha kanıtlıyor.” dedi.

“Finansal ihtiyaçlara yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yanıt veriyoruz”

Octet Türkiye, otomotiv, kimya, gıda, tarım, tekstil, makine, yapı malzemeleri, ilaç ve hızlı tüketim gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren işletmelere nakit akışlarını etkin ve verimli bir şekilde yönetme imkânı sunuyor. Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, şirketin sektörel kapsama alanı ve katkıları hakkında şunları söyledi: “Farklı büyüklükteki işletmelere özel çözümlerimizle ticaret süreçlerini kolaylaştırıyor, işletmelerin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yanıt veriyoruz. 2024 yılında elde ettiğimiz güçlü finansal performans ve büyüme oranımız, müşterilerimize sağladığımız katma değerin bir göstergesi. Hizmet verdiğimiz işletmelerin hem Türkiye ekonomisine hem de küresel ticarete daha etkin şekilde katkıda bulunmalarını desteklemekten gurur duyuyoruz.”

2024’ün ikinci yarısında hayata geçirdiğimiz Octet Mobil uygulaması, cep telefonlarını POS cihazına dönüştürerek işletmelerin tahsilat süreçlerini daha esnek, hızlı ve güvenli hale getirdi. Ayrıca, açık bankacılık ürünümüz sayesinde müşterilerimizin finansal işlemlerini daha hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak hizmet çeşitliliğimizi genişlettik.” dedi.

“2025 yılında en az 2,5 Kat büyüme hedefliyoruz”

Derya Ekemen Fidan, “Octet Türkiye olarak, 2025’te fintek sektörünün dijitalleşme trendlerini biçimlendiren, dönüşüme rehberlik eden bir konumda olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 2025 yılında yapay zekâ ve veri analitiği başta olmak üzere, yeni nesil teknolojilere önemli yatırımlar yapacağız. 2025 yılında ürün gruplarına göre ciro ve gelirde en az 2,5 kat büyüme hedefliyoruz.

2025 yılı, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye, sürdürülebilirliğe ve yeni ürün ile inovasyona daha fazla odaklanacağımız bir dönem olacak. İşletmelerin nakit akışını daha verimli yönetmelerini sağlamak, finansmana erişimi kolaylaştırmak ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmak için ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, sürdürülebilir iş modelleri geliştirerek ekonomik büyümeye ve toplumsal faydaya katkı sağlamayı da önceliklerimiz arasında görüyoruz.” açıklamalarında bulundu.