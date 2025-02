Yangın güvenliğinde yangın pompa sistemlerinin kritik önemi

Can ve mal kaybına neden olan yangınlar, günümüzde en ciddi tehlikeler arasında yer alıyor. Yangın anında yeterli su basıncını sağlayarak etkili bir söndürme işlemi gerçekleştirilmesine yardımcı olan, yangın söndürme sistemlerinin en kritik bileşenlerinden biri olan yangın pompa sistemleri, bu tehdide karşı önlem almak ve etkili bir müdahale sağlamak amacıyla oldukça kritik öneme sahip.

Endüstriyel tesislerden hastanelere, alışveriş merkezlerinden konut projelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan yangın pompa sistemleri, yangın anında suyun yeterli basınçla dağıtımını sağlayarak, müdahale süresini kısaltıyor ve oluşabilecek zararı en aza indiriyor.

Yangın pompa sistemlerinin düzenli bakımı hayati önem taşıyor

Yangın pompa sistemlerinin düzenli bakımının ve periyodik kontrollerinin, sistemin verimli çalışması ve olası arızaların önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını belirten Masdaf Genel Müdürü Erhan Özdemir, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılında İstanbul'da toplam 24 bin 948 yangın meydana geldi. Bu veriler bize yaklaşık 20 dakikada bir yangın çıktığını gösteriyor. Bu yangınların 6 bin 47'si ev, 2 bin 604'ü depo, iş yeri, büro ve ticari amaçlı yapılarda oldu. Ne yazık ki yangınlarda yaralanmalar ve can kayıpları da yaşandı. Öte yandan Ulusal Yangından Korunma Derneği'nin (NFPA) verilerine göre her 24 saniyede bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yerindeki bir yangına bir itfaiye müdahale ediyor. Her yıl ortalama 358 bin 300 ev kaynaklı yangın çıkıyor. Rakamlar işin ciddiyetini ve her türlü tedbirin mutlaka alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu tedbirlerin başında da yangın pompa sistemlerinin bakımı geliyor. Yangın pompalarının belirli aralıklarla test edilmesi, mekanik ve elektriksel kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu sistemler, bir yangın durumunda hemen devreye girip yangına gerekli müdahaleyi yapmak üzerine tasarlanıyor. Ancak bakım, test ve kontrolleri yapılmamış yangın sistemleri maalesef ihtiyaç anında kritik görevini yapamaz durumda olabiliyor” diyor.

Yangın pompa sistemleri seçimi de büyük önem taşıyor

Yangın pompa sistemlerinin, yüksek güvenlik standartları çerçevesinde üretildiğini söyleyen Erhan Özdemir, “Bu sistemler, belirlenen su çıkış noktalarına gerekli debi ve basınçta su iletimini sağlar. Bu sayede yangınla mücadelede ihtiyaç duyulan suya kolayca ulaşılabilir. Yangın nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için gerekli önlemler önceden alınmalı, yüksek güvenlik standartları çerçevesinde üretilen yangın sistemleri tercih edilmeli ve bu sistemlerin periyodik bakım, test ve kontrolleri yetkin teknik ekipler tarafından yapılmalı” şeklinde konuşuyor.