Pegasus, ocak ayında 3 milyon 190 bin yolcu taşıdı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., 2025 yılı Ocak ayı trafik sonuçlarını ve karbon emisyonu istatistiklerini açıkladı.

Pegasus’un bir önceki yılın Ocak ayında 2 milyon 660 bin yolcu taşımıştı. Şirket bu yılın aynı döneminde taşıdığı yolcu sayısı yüzde 20 artışla 3 milyon 190 bin olarak gerçekleşti. Böylelikle şirket yüzde 20 artış gösterdi. Bu artış, şirketin büyüme ivmesini koruduğunu ve daha fazla yolcuya hizmet verdiğini gösterdi.

Doluluk oranında yükseliş

Pegasus’un doluluk oranı, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık bir artış kaydetti. Bu oran, kapasite kullanımında istikrar sağlandığını ve uçuşların etkin bir şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor

Karbon emisyonu istatistikleri açıklandı

Pegasus, 2025 yılı Ocak ayında karbon emisyonu ile sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına devam edeceğini ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini görülüyor.

Ayrıca şirketin iç hatlarda taşıdığı yolcu sayısı yüzde 12 artışla 1 milyon 210 bin, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 25 artışla 1 milyon 980 bin oldu.

Havayollarının üretim miktarı olarak kabul edilen Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre 2023 yılının aynı dönemine göre a oranla yüzde 19 artarak 5 bin 710 doluluk oranı ise 0.1 puan artışla 85.3 olarak gerçekleşti.