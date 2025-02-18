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Süreç kısalacak: Boşanma davalarına yeni düzenleme geliyor

Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması için yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Grubu'nun son şeklini vermek için çalIştığı düzenlemeye göre, önce boşanma davaları görülecek. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi çekişmeye neden olan konularsa ayrı davalarda görülecek.

Haber Merkezi
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Süreç kısalacak: Boşanma davalarına yeni düzenleme geliyor
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Boşanma davalarında süreci uzatan çekişmenin önüne geçmek için düğmeye basıldı. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi davalar boşanma davalarından ayrılacak. Önce çiftler boşanma davaları görülecek, sonrasında ise diğer davalar.

Hedef, çekişme nedeniyle bir buçuk yıldan üç yıla kadar uzayabilen davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak.

Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması formülü Adalet Bakanlığı tarafından çalışıldı ve AK Parti grubuna sunuldu.

Çalışmaya göre, ayrılık kararı alan çiftlerin önce boşanma davaları görülecek ve ayrılık kararı verilecek. Ardından da davanın uzamasının ana nedenleri olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konular ayrı davalarda görülecek.

AK Parti grubunun öneriye son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Düzenlemenin aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yeni bir yargı paketi içerisinde yer alması bekleniyor.

Paket içerisinde nafakaya ilişkin düzenlemenin olabileceği konuşuluyor. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesi, nafaka bittikten sonra ise kadına sosyal yardım ödenmesi gündemde.

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