Turkcell'in MTN'ye 2005'te açtığı dava sona erdi

Güney Afrikalı telekom operatörü MTN Group, Turkcell ve Turkcell'in yüzde 100 iştiraki East Asian Consortium'un (EAC), 2013 yılında MTN Group ve bazı iştirakleri hakkında Güney Afrika Yüksek Mahkemesi nezdinde açtığı davanın düştüğünü açıkladı.

Turkcell, 2004 yılında İran'da kazandığı GSM ihalesinin 2005 yılında ihalede ikinci gelen MTN'e verilmesinin ardından şirketin rüşvet vererek bu kararı aldırdığı iddiasıyla 2012 yılında hukuki süreç başlatmıştı.

Turkcell MTN aleyhindeki iddialarını 2012 yılında ABD mahkemelerine taşımış ancak bir yıl sonra buradaki başvurusunu geri çekerek Güney Afrika mahkemelerine başvurmuştu. Güney Afrika mahkemeleri iddiayı 2017'de kabul ederek davayı görme kararı almıştı.

Turkcell'in Kasım 2020'de davadan çekilmesinin ardından EAC MTN'ye karşı açılan davada tek davacı olarak kaldı.

MTN Group tarafından bugün yapılan açıklamada, Güney Afrika yüksek mahkemesi tarafından EAC'nin MTN aleyhine açtığı davanın düşürüldüğü ve hukuki sürecin sona erdiği belirtildi.