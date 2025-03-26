Türkiye Sigorta 2 milyar lira temettü dağıtacak

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, geçen yılın mali sonuçlarına dayanarak, 25 Nisan'da yapılması öngörülen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurulun onayına sunulmak üzere brüt 2 milyar lira tutarında nakit temettü dağıtımı kararı aldı.

Türkiye Sigorta, ödenmiş sermayesini 5 milyar liradan 10 milyar liraya çıkararak, yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı uygulayacak. Önerilen nakdi kar dağıtımının 28 Ağustos'ta tek seferde yapılması planlanırken, konunun genel kurul onayına sunulmasına karar verildi.

Öte yandan, şirketin büyüme performansı da dikkat çekici seviyelere geldi. 2025 Ocak-Şubat dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 28,4 milyar lira seviyesine ulaşan şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, finansal duruşlarının yalnızca hissedarları için değil, tüm sektör ve ülke ekonomisi için güven unsuru olmaya devam ettiğini aktardı.

Yaptıkları hamlenin, şirketin büyüme stratejisini desteklerken, ekonomiye sağladıkları katkıyı bir kez daha pekiştirmiş olduğuna işaret eden Çakmak, şunları kaydetti:

"2024 şirket karımızın 2 milyar lirasını nakden, 5 milyar lirasını bedelsiz sermaye olmak üzere toplamda yüzde 55,44 oranında ortaklarımıza değer olarak sunma kararı aldık. Kar dağıtımını 28 Ağustos'ta tek seferde yapmayı planlıyoruz. Bu hususları da yönetim kurulu kararımızla 25 Nisan'da şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurulun onayına sunmaya karar verdik."

Çakmak, toplam 7 milyar lira kar dağıtımı yapacaklarını vurgulayarak, "Ayrıca bizim için başka önemli bir gelişmeyi de paylaşmak isterim. 2024'te hisse değerinde yüzde 98 artış sağlayarak, BIST Temettü 25 Endeksi'ne giren tek sigorta şirketi olmanın gururunu paylaşmıştık. Bugün de 2025 ikinci üç aylık dönemi için BİST pay endeksi kapsamında yer alacak paylar belirlendi ve şirketimizin payları BIST 50 endeksi için yedek paylar arasında yer aldı." değerlendirmesini yaptı.

Gösterdikleri finansal performans ve istikrarlı büyümenin, yatırımcılara ve ekonomiye duydukları güvenin en somut göstergesi olduğuna işaret eden Çakmak, gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda, hissedar ve tüm paydaşlarına değer katmaya devam edeceklerini kaydetti.