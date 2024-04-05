Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde 'Kardeşlik Sofraları' kurdu

Deprem bölgesinde sosyal hayatın ve sigorta faaliyetlerinin yeniden canlanması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Sigorta, bölgenin kalkınması ve hayatın normale dönmesi için bölge halkının yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye Sigorta, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Hatay’ın İskenderun, Kırıkhan, Defne ilçelerinde; Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde; Adıyaman’ın Gölbaşı, Malatya’nın Dolamatepe konaklama merkezinde olmak üzere 11 iftar yemeği gerçekleştirerek Ramazan ayı boyunca kurduğu kardeşlik sofralarında 11 bin kişiyle bir araya geldi. Türkiye Sigorta’nın Kahramanmaraş’ta yer alan Dayanışma Obası’nda da Ramazan bereketi paylaşıldı. Her gün kurulan kardeşlik sofralarında bin kişi bir araya geldi, Ramazan ayı boyunca 30 bin kişi iftar sofralarında buluştu.

Kızılay iş birliğiyle düzenlenen iftar yemeklerinde çocuklar da unutulmadı. Hazırlanan basketbol ve futbol alanlarında tüm gün eğlenen çocuklar, akşam da pamuk şeker ve patlamış mısırın keyfini çıkarttı.

“Dayanışma duygusunu paylaşıyoruz”

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Ramazan ayının bereketini ve beraberlik ruhunu yaşatmak için düzenlenen iftarlara ilişkin şu açıklamada bulundu: "Bu yıl da Ramazan’ın bereketini hep beraber paylaşmak için yola çıktık. Bizim için bir gelenek haline gelen kardeşlik sofralarımızı depremden etkilenen 11 noktamızda kurduk. 11 bin insanımızla bir araya geldik, bir sofraya oturduk. Çocuklarımızla Ramazan sevincini paylaştık. Gülen yüzleri hepimize umut oldu. Ramazan ayı boyunca, Kızılay iş birliğiyle kurduğumuz kardeşlik soframızda vatandaşlarımızla bir araya gelmekten, dayanışma duygusunu birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazan’ın bereketini bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz."