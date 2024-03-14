Türkiye Sigorta, prim üretimini iki ayda yüzde 160 artırdı

Türkiye Sigorta, 1 Ocak- 29 Şubat 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artırarak 19,3 milyar TL’ye ulaştırdı. Türkiye Sigorta geçen yılın aynı dönemine göre genel zararlar branşında yüzde 126 artışla 5,9 milyar TL prim üretimi elde etti. Diğer branşlar bazında bakıldığında; hava araçlarında 818 milyon TL, hava araçları sorumlulukta 812 milyon TL ve kaza branşında 658 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “2024 yılının ilk iki ayında da güçlü prim üretimimizin yanında dengeli finansal büyümemizi devam ettiriyoruz. Rekabetçi fiyatlarımız, müşteri deneyimini önceleyen ihtiyaca uygun ürünlerimizle, sektör liderliğimizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Özellikle bireysel ürün gruplarından kasko ve sağlık branşlarında pazar payını artırdıklarına dikkat çeken Çakmak, “Yangın ve doğal afetler branşında ise liderliğimizi devam ettiriyoruz. Ocak ve Şubat aylarında Yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 176’lık pozitif bir değişim ile toplamda 4,2 milyar TL prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 216’lık artış ile 1,7 milyar TL’lik prim üretimi sağlarken; hastalık/sağlık branşında yüzde 261’lik yüksek bir büyüme ile 2,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak tarım sigortalarını içeren genel zararlar branşında da yüzde 126 artışla 5,9 milyar TL’lik üretime ulaştık ve ülke tarımına destek sunmaya devam ettik.” şeklinde konuştu. Türkiye Sigorta’nın kuruluşundan itibaren üç yıldır temettü dağıtan şirketlerden biri olduğunu söyleyen Çakmak, yatırımcının yanında olmaya devam edeceklerini de belirtti.