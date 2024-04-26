Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte 6 milyar lira net kâr

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı.

Buna göre, mart ayı sonunda 3,527 milyar TL net kâr açıklayan Türkiye Sigorta, net kârını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6,5 katına çıkarırken; Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk çeyrekte 2.442 milyar TL net kâr elde ederek çeyrek bazında rekor kırdı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 108 artışla 31,1 milyar TL prim üretti.

Büyüme performansının yanı sıra bilançosunu da güçlü rezerv yapısını da kuvvetlendiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, sürdürülebilir karlılığı destekleyen büyüme performansı ile beraber güçlü bilanço yapısını daha da ileri taşımayı yılın geri kalanında da önceliklendirmeye sürdürmeyi planlıyor.