Türkiye ve Akdeniz, Kuzey Avrupa'ya bağlanıyor

Taşımacılık operatörleri DFDS ve VIIA ile Fransa’nın Sète ve Calais limanları, Türkiye, Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki ticaretin akışını ve güvenilirliğini artırmak amacıyla bir uzlaşı belgesi (MoU) imzaladı.

Bu kapsamda denizyolu taşımacılığı ve lojistik şirketi DFDS, demiryolu taşımacılık şirketi VIIA ve Fransa'nın sırasıyla Avrupa ve İngiltere'ye açılan geçitleri olan intermodal taşımacılık limanları Sète ve Calais arasında operasyonel iş birliği gerçekleştirilecek.

Anlaşma kapsamındaki işbirliği, Avrupa pazarlarına ihracat yapan Türk şirketleri ve taşıyıcılarına, Akdeniz'i RoRo ve demiryolu taşımacılığıyla Kuzey Avrupa'ya bağlayarak verimli ve hızlı bir lojistik çözümü sunuyor. Anlaşmayla belirlenen sefer, malların DFDS'nin Yalova - Sète ve İzmir - Sète seferleriyle Sète limanına, VIIA'nın sağladığı demiryolu bağlantısıyla Calais limanına ve buradan DFDS tarafından İngiltere'nin Tilbury limanına taşınmasını içeriyor.

Amaç, daha optimize taşımacılık

Akdeniz'de RoRo sefer planının optimize edilmesi, Fransa'da tren seferleri ve Manş Denizi kalkışlı RoRo seferleri, Türkiye'den İngiltere'ye taşımacılık faaliyetlerinin performansını artırıyor. Bunun yanında, gümrük beyannamelerinin erken verilmesi, akıllı sınır geçişini ve dolayısıyla sınır geçişlerindeki prosedürlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Demiryolu ağları, Avrupa'nın güneyini ve kuzeyini verimli bir biçimde birbirine bağlamaya ek olarak, ulaşım süreçlerinin karbon salımının azaltılmasını da sağlıyor. Bir konteynerin trenle taşınması, havaya salınan CO2 miktarını 1 ton azaltıyor.