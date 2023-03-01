Türkiye’nin Web 3.0 girişimi GAMI, Bulls Girişim’den yatırım aldı

Türkiye’nin Web3 ve blokzincir teknolojileri alanında öncü markası olarak gösterilen GAMI Teknoloji, ilk kurumsal yatırımını girişimcilik ekosistemindeki tecrübesiyle tanınan Bulls Girişim’den aldı. Şirket, geliştirdiği Web3 teknoloji ürünlerini hem küresel ölçekte kullanıma sunuyor hem de teknoloji ihraç ediyor.

Alanında uzman isimler tarafından kullanıma açılan ürünlerin dünyanın 55 ülkesinde kullanıcısı bulunuyor. Öte yandan, GAMI Teknoloji global rakipleriyle girdiği rekabet yarışında dikkat çekiyor. Aktif olarak kullanımda olan ürünler arasında Web 3.0 Pazarlama Platformu, Blokzincir Tabanlı Kitlesel Fonlama Platformu ve NFT ile Çalışan Egzersiz Mobil Uygulaması yer alıyor.

40 kişiden oluşan uzman ekibi ve güçlü yapılanmasıyla ürünlerin yayına hazırlanması ve yayın sonrasındaki tüm süreçler, kendi iç kaynaklarıyla İstanbul’da bulunan ofis üzerinden yönetiliyor. Ekibin kurucu kadrosu finans, hukuk, yatırım ve pazarlama gibi alanlarda tecrübe sahibi önemli isimlerden oluşuyor.

“Zirveye oynayan yapıya bürünmeyi hedefliyoruz”

GAMI’nin aldığı ilk kurumsal yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan GAMI Teknoloji CEO’su Gökhan Altın, “GAMI Teknoloji olarak, Web3 ve blokzincir ekosistemine yönelik yenilikçi teknolojiler üretiyoruz. Yürüttüğümüz Ar-Ge süreçleriyle önemli tecrübeler kazanırken, ciddi bir bilgi birikimi de elde ettik.

Çalışmalarımızın sonucunda birçok vizyoner girişime yatırım yapan Bulls Girişim’den ilk kurumsal yatırımımızı aldık. Öncelikle yatırım sürecindeki tüm taraflara emeklerinden ötürü teşekkür etmek istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kazandırarak, küresel ölçekte zirveye oynayan bir yapıya bürünmeyi hedefliyoruz. Şimdi bizleri daha güçlü̈ bir ekiple daha yoğun bir çalışma dönemi bekliyor.” dedi.

GAMI Teknoloji’nin globaldeki büyüme hedefleri doğrultusunda Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Altın, “GAMI, blokzincir ve Web 3.0 alanındaki sahip olduğu know-how ile birlikte Türkiye’nin yeni unicorn’u olabilir.” diye ekledi.

Bulls Girişim blockchain alanına yatırım yaptı

Geçtiğimiz dönemde mikro mobilite, yenilenebilir enerji sağlık teknolojileri ve spor teknolojileri alanına yatırım yapan Bulls Girişim, GAMI Teknoloji’yle birlikte ilk defa blokzincir teknolojisi alanına yatırım yaptı. Bulls Girişim’in yönetim kadrosunun sermaye piyasaları ve girişimcilik ekosisteminde 25 yıllık tecrübesi bulunuyor.

GAMI Teknoloji yatırım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bulls Girişim Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, “GAMI Teknoloji, hayata geçirdiği merkeziyetsiz uygulamalarla blokzincir dünyasında adından sıklıkla söz ettiriyor. Marka, faaliyet gösterdiği alanlarda Türkiye’nin öncü ve örnek teknoloji markası olarak anılıyor. Türk uzmanlar tarafından geliştirilen ve kullanıma açılan blokzincir fonlama ve Web 3.0 tabanlı pazarlama platformlarının yanı sıra Metaverse, cüzdan ve trade platformlarının da 2023 yılı içerisinde kullanıma açılması planlanıyor.” dedi.

Bulls Girişim’in yatırım kriterlerine ve felsefesine dair düşüncelerini de aktaran Akkaya, “Dünyanın sağlık, enerji, tarım, gıda konularında yaşadığı sorunları gördüğümüz için yatırım politikalarımızda “sürdürülebilirlik” kavramını merkeze alıyoruz. Teknolojilerin doğru şekilde kullanılarak bu sektörlerde verimliliğin artırılmasını ve daha sürdürülebilir bir ekosistemin inşasını desteklemeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.