TürkTraktör, verimliliği artıracak teknolojilere yatırımı sürdürecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Üretimdeki 70. yılını kutlayan ve son dönemde özellikle tarımsal verimliliği artıracak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan Türk Traktör yeni ürünlerini piyasa sunmaya devam ederken çiftçinin bilinçlenmesi adına da sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Ankara ve İstanbul’da kurdukları iki Ar-Ge merkezinden aldıkları güçle yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeyi bir misyon edindiklerini söyleyen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Yeni teknolojiler geliştirerek üretimdeki yetkinlikleri artırmaya odaklandık. Satılabilir haldeki ilk elektrikli traktörü Konya fuarında sergilemiştik. Bursa fuarında da bir tarım robotunu çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Otonom olarak daha önceden belirlenmiş bir alanda çalışabilen bu robot tarımsal ilaçlama esnasında zararlı ot ile ürünü ayırt edebilme yetkinliğine sahip. İlacın daha doğru noktaya ulaşmasını ve daha az ilaç, enerji sarfiyatı yapılmasını sağlayacak robotumuz üretici maliyetinin de düşmesine katkı sunacak” dedi.



Otomatik dümenleme teknolojilerinden yapay zekaya kadar birçok alanda yatırım ve geliştirmelerin devam ettiğini söyleyen Séjourné öncelikli amaçlarının daha az girdi ile daha fazla üretim yapacak ürünleri çiftçilerin hizmetine sunmak olduğunu belirtti. Séjourné ayrıca 150’den fazla mühendis istihdamı sağladıkları Ar-Ge kısmını fazlasıyla önemsediklerinin altını çizerken Türkiye’de en çok Ar-Ge harcaması yapan 25. şirket konumunda olduklarını da hatırlattı.

“Üreticiyi yazılımla da destekliyoruz”

2024 yılının ilk 8 ayında ürettikleri her 3 traktörden birisini ihraç ettiklerini ve toplam Traktör pazarında Türkiye’nin traktör ihracatının %80’ini tek başına TürkTraktör’ün gerçekleştirdiğini söyleyen Séjourné, “Bu yıl finansmana erişim konusunda sıkıntılar vardı. Ancak son dönemde global alanda da merkez bankalarının tutumlarında olumlu yönde iyileşmeler başladı. Bunun da sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Ayrıca tarım tarafındaki alternatif finansman modelleri de çiftçinin yeni yatırım talebini destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. TürkTraktörün en büyük avantajı ürün çeşitliliği. Azalan tarım alanları dünya genelinde bir trend halini almışken elimizde kalan kısımdaki üretimi çok daha verimli bir hale getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Üretici verimliliği konusunda çiftçilere sadece verimli makineler sunmadıklarını ve yazılım ile de onları desteklediklerini belirten Séjourné, “Agrovisio yatırımımız kapsamında Tarlam Cepte uygulamamız ile çitçimizi birçok konuda yönlendirebiliyoruz. Üretimde verimliliği artırmak adına büyük veri işleme teknolojileri ile onların sorunlarına çözüm bulacağımızın ve sektörün geleceğinin de bu yönde olması gerektiğinin bilinci ile hareket ediyoruz. Geleneksel anlayıştan ayrılarak verimli bir biçimde üretim için teknolojiyi ve veri işleme teknolojilerini önemsiyoruz” dedi.

“Çinli üreticiler fırsat kolluyor”

Son dönemde Türkiye’nin güçlü olduğu birçok sektörde Çinli üreticilerin baskısı nedeniyle rekabet koşullarının değiştiğini ve bu gelişmeleri takip ettiklerini belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Traktör konusunda cirosal hacimde Çin, Hindistan’ın ardından dünyanın en büyük 2. traktör üreticisi. Ancak şu anda üretimlerini kendi yerel pazarlarında kullanıyorlar. Türkiye pazarı için bir girişimlerine rastlamadık. Ancak bir diğer faaliyet alanımız olan tarım makineleri tarafında özellikle deprem bölgesinde Çin menşeili ürünlere rastlıyoruz. Deprem hasarı sonrası yeniden kurulan makine parklarında bir Çin hareketi gözlemleniyor. Yani alternatif ihracat pazarlarını değerlendirme yönünde fırsat kolladıklarını söyleyebilirim” diye konuştu.