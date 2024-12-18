Üç büyük kimya şirketi ‘Eşitliğin Kimyası’ için sahada

Akkök Holding’in kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aksa Akrilik ve Akkim Kimya ile Dow Inc. ve Aksa Akrilik San. A.Ş’nin 50/50 ortak girişimi olan DowAksa, sürdürülebilirlik projelerine yeni bir kadın destek programını ekledi. Şirketler toplumda cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir adım atarak ‘Eşitliğin Kimyası’ projesini başlattı. Kadınların güçlenmesini ve kız çocukların eğitime erişiminin artırılmasını hedefleyen Akkim, Aksa ve DowAksa, projenin ilk ayağını Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği kapsamında Yalova’da ‘Hayat Dolu Buluşmalar’ isimli program ile başlattı.

Program kapsamında, 18 yaşından büyük kadınlara ileri okuryazarlık, matematik ve yaşam becerileri gibi konularda eğitimler sunuluyor. 14-18 yaş arası kız çocuklara yönelik olarak düzenlenen ‘Genç Hayat Dolu Buluşmalar’ programında ise, kız çocukların eğitimlerine devam etmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri destekleniyor. Aktif, katılımcı ve paylaşıma dayalı bir ortamda eşitlikçi yaklaşım ile yüz yüze uygulanan program 8 hafta sürüyor.

“Türkiye genelinde geniş etki yaratmayı hedefliyoruz”

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri ve DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini ile AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, proje lansmanında yaptıkları açıklamalarda “ne işte ne okulda olan kadınlar ve kız çocuklarının” hayata kazandırılmasının toplum için önemini vurguladı.

"Projemizin ana amacı, her kesimden bireyin eşit fırsatlara erişimini sağlamak"

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, “Eşitliğin Kimyası projesi kapsamında başlattığımız ‘Hayat Dolu Buluşmalar’ programı ile kadınların ve kız çocukların hayatlarına katkı sağlayarak, onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Projemizin ana amacı, öncelikle Yalova’da, ardından Türkiye genelinde her kesimden bireyin eşit fırsatlara erişimini sağlamak ve geniş bir etki yaratmaktır” dedi.

"Bu önemli güç birliğinin tüm Türkiye’de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz"

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri de Akkim olarak yıllardır Akkim Cinsiyet Eşitliği programı kapsamında kadınların iş yaşamında ve toplumda güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu amaçla grup kimya şirketlerinin güçlerini birleştirmesi çok kıymetli. Bu önemli güç birliğinin başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye’de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Daha eşit bir toplum ve gelecek için kız çocukların ve kadınların güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini ise “DowAksa olarak, kadınların güçlenmesi ve iş hayatında eşitlik konularında aktif bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımı, şirket sınırlarının ötesine taşıyarak tüm paydaşlarımızla paylaşmayı da son derece önemsiyoruz. Eşitliğin Kimyası projesi, bizim için yalnızca bir sosyal sorumluluk inisiyatifi değil, aynı zamanda geleceğe yapılan değerli bir yatırımdır. Kadınların ve kız çocukların güçlenmesi, toplumların ilerlemesi için vazgeçilmez bir temeldir” şeklinde konuştu.

"Eğitimle güçlenen her kadının, eşit bir toplum inşa etme yolunda daha parlak bir geleceğe adım attığına inanıyoruz”

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise “Eşit bir toplum için kadın güçlenmesine odaklanarak 2016 yılından bu yana ne işte ne okulda olan kadınları Hayat Dolu Buluşmalar programımızla buluşturuyoruz. Şimdi de ‘Eşitliğin Kimyası’ projesinin ilk paydaşı olarak Akkök Holding iştirakleri Akkim Kimya, Aksa Akrilik ve DowAksa iş birliğinde Hayat Dolu Buluşmalar programımızı Yalovalı kadınlarla buluşturabilmek, bizler için mutluluk verici. Eğitimle güçlenen her kadının, eşit bir toplum inşa etme yolunda daha parlak bir geleceğe adım attığına inanıyoruz” dedi.

Bölgeye değer katıyorlar

Akkim Kimya, Aksa Akrilik ve DowAksa, Yalova’da Eşitliğin Kimyası projelerinin yanı sıra, yıllardır özellikle bölge gençlerine ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretiyor.

Üç şirket, Raif Dinçkök Kültür Merkezi, Yalova Üniversitesi Rektörlük Binası, Aksa Meslek Lisesi gibi bölge yararına bağışlanan kalıcı hizmet altyapılarının yanı sıra eğitim destek programları, çevresel yardımlar, gençlere ve ailelere yönelik halka açık eğitimler gibi projeleri hayata geçiriyor.