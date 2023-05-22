ÜÇGE, Bursa Serbest Bölgesi’ndeki yeni tesisin temelini attı

ALİ ŞAHİN/BURSA

ÜÇGE Bursa’da üç farklı lokasyonda kurulu toplam 100 bin metrekare alana sahip üretim tesislerine bir yenisini daha eklemek için düğmeye bastı. Mağaza ekipmanları ve raf sistemleri sektöründe dünya markası olan ÜÇGE, Gemlik Bursa Serbest Bölgesi'nde “doğru alana doğru yatırım “ felsefesi ile uluslararası pazara yönelik üretim sahalarını genişletecek tesisin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras “Yeni tesisimizi 2024 yılı başında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. ÜÇGE olarak bu yatırımımızla yurt dışında artan talebi karşılayacak şekilde üretim kapasitesini artırmayı, istihdamı artırmayı, müşteri portföyümüze daha iyi hizmet verebilmeyi ve dünya genelinde daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yatırımlarının emin adımlarla devam edeceğinin altını çizen Aras “ÜÇGE’nin global liderlik hedefine, ikinci kuşak temsilciler olarak öncülük ediyoruz. ÜÇGE markamızı teknoloji ve sürdürülebilirlik temelli stratejiyle geleceğe taşıyoruz. Hem iç pazar hem de dış pazarda hızla büyüyen bir yapımız var. Yakın zamanda, çok büyük bir yatırımımızın inşaatına daha başlayacağız” diye konuştu.