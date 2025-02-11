Ülkea, ikinci mağazasını Çiğli’de açtı

İZMİR / EKONOMİ

Ülkü Grup’un konsept mağaza markası Ülkea, ikinci mağazasını İzmir’in Çiğli ilçesinde açtı. Çiğli AVM’de kapılarını açan mağaza, ilk etapta 2 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başladı. Kısa süre içinde toplam 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.

Açılışa özel olarak beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobilya ürünlerinde çeşitli kampanyaların düzenlendiği mağaza, tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Benzer kampanyaları sürdüreceklerini belirten Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, “Bizim için önemli olan, müşterilerimize kaliteli ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunmak. Çiğli mağazamızda erkek ayakkabı bölümü de bulunuyor. Tüm müşterilerimizi huzur ve güvenle alışveriş yapmaya bekliyoruz” dedi.

“Yerli ve milli üretime destek veriyoruz”

Ülkea’nın 500’den fazla yerli tedarikçiyle iş birliği yaparak geniş bir ekosistem oluştururken 200 kişiye doğrudan istihdam sağladığını söyleyen Ülkü, “Bizim rengimiz kırmızı beyaz, mağazamızdaki ürünlerin yüzde 99’u yerli ve milli üreticilerin imzasını taşıyor. Yerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Geleneksel alışveriş alışkanlıklarını modern dijital çözümlerle birleştirerek müşterilerimize 20 yıllık e-ticaret tecrübemiz sayesinde online alışverişin avantajlarını da sunuyoruz” diye konuştu.