Ülker 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı: 'Net sıfır' hedefi için aralıksız çalışılıyor

Ülker; ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerinin yer aldığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu 9. kez yayımladı. Çevreye ve insana saygılı üretim anlayışıyla 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyen Ülker, her alanda sera gazı emisyonlarını kontrol altına alarak, “2050’ye kadar net sıfır şirket” olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan 2023 yılında su ve enerji tasarrufundan sürdürülebilir ham madde tedarikine, insan kaynağından üretim kalitesine kadar çeşitli uygulamalara ve iyileştirmelere imza attıklarını söyledi.

Çiftçilere yönelik özel projeler

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

“Gıdanın geleceği için dönüşüm ve sürdürülebilirlik, tarımsal üretimin yeniden tasarlanması, gıda güvenliği, gıda israfıyla mücadele, tedarik zincirinin dayanıklılığı ön plana çıkıyor. Ülker’de kuruluşumuzdan itibaren israfsız şirket kültürüyle çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizle, bu dönüşüme katkıda bulunmayı ve daha dirençli bir küresel gıda sistemi için destek vermeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin ana odaklarından biri olan iklim krizi konusunda 2050 net sıfır şirket olma hedefimize ek olarak, ana ham maddelerimiz buğday, kakao, fındık tedarikinde planladığımız sürdürülebilir tedarik ve onarıcı tarım projeleri bulunuyor.

Fındıktan Fazlası projemiz kapsamında 25’i Giresun bölgesindeki kadın çiftçilerimiz olmak üzere toplam 75 çiftçi için iyi tarım uygulamaları eğitimleri ve saha destek programı düzenledik. Şu anda 33’ü kadın 100 çiftçi projede yer alıyor. Onarıcı tarım sera gazı emisyonlarını azaltan, biyoçeşitliliği koruyan, toprağın su tutma kapasitesini artıran, verimliliğini yükselten ve çiftçilerin geçim kaynaklarını destekleyen bütünsel bir yaklaşım. Biz de 2030’a kadar 10.000 dekar alanda onarıcı tarım uygulaması yapmayı hedeflerimiz arasına aldık. 2023 yılında 10 çiftçimiz ile yaklaşık 300 dönüm alanda çalışmalara başladık. Kakaodan Fazlası projemizle de çiftçilere tarımsal ormancılık ve iyi tarım uygulamaları eğitimleri veriyoruz. Kakao alımı yaptığımız bölgelerde tarımsal ormancılık projemiz kapsamında 124 çiftçiye 12.000 fidan dağıttık. Fildişi Sahili’nde doğrudan alım yaptığımız kooperatiflerle yakın iş birliği içindeyiz” dedi.

Sektöründe elektrikli trenle sevkiyat yapan ilk şirket

Lojistik süreçlerinde demiryolu ulaşımına da ağırlık verdiklerini söyleyen Buyurgan, Ülker’in Türkiye'de hızlı tüketim sektöründe elektrikli de dahil olmak üzere demiryolu taşımasını ilk kullanan şirket olduğunu aktardı. 2023 yılında demiryolu taşımacılığı sayesinde 213 ton CO2 salımını önlediklerini vurgulayan Buyurgan, karayolu taşımasında ise çift katlı tır kullanımı ve rota optimizasyonu sayesinde en az araçla en fazla yükü taşıyarak 3.094 ton CO2 salımının önüne geçtiklerini ifade etti.

Fabrikalara ‘Toprağa Sıfır Atık’ belgesi aldı

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA -Life Cycle Assessment) çalışmalarıyla Ülker’in tarladan sofraya uzanan çevresel ayak izini takip ettiklerini dile getiren Buyurgan, atıkların %98’ini geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle değerlendiklerini belirtti. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye’deki tüm fabrikalarında “Zero Waste to Landfill” (Toprağa Sıfır Atık) belgesini almaya hak kazandıklarını sözlerine ekledi.

2023’te öne çıkanlar

-Bilim Temelli Hedef Girişimi (SBTi)'ne uyumlu olarak 2030 ara hedefi ve 2050 net sıfır taahhüdünü veren Ülker, Türkiye’de bu taahhüdü veren üç gıda şirketinden biri oldu.

-Enerji verimliliği projeleriyle toplam 12.000 MWh enerji tasarrufu elde edildi, 5.683 ton karbon salımı engellendi.

-Lojistik faaliyetlerde 2014’ten bu yana karbon salımı % 20 azaltıldı.

-Ar-Ge çalışmalarına toplam 154 milyon TL bütçe ayrıldı ve bu sayede yeni ürünlerin ve çevresel etkisi düşük ambalaj ve süreçlerin geliştirilmesi sağlandı.

-2014 yılına göre birim üretim başına su azaltımı %39’a ulaştı.

-Ambalajlarda 220 ton plastik, 700 ton kağıt azaltımı gerçekleştirildi.

-Ham maddelerin %99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ve %98’lik atık geri dönüşüm oranına ulaşıldı.

-Fabrikalarımızda %43 oranında I-REC sertifikalı yenilenebilir enerji kullanarak, kapsam 2 emisyonları azaltıldı.

-Ülker, S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde (The Sustainability Yearbook) üst üste 4. kez yer alarak, listedeki 9 Türk şirketinden biri ve gıda ürünleri kategorisindeki 19 global şirket arasındaki tek Türk şirketi oldu.

-2023'te Karbon Saydamlık Projesi (CDP) su güvenliği skorunu B’ye yükselten Ülker, 2015'ten beri Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya devam ediyor.

-Ülker, LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans değerlendirmesine göre 8-15 Ocak 2024 tarihinde dünya genelinde değerlendirilen 450’den fazla gıda şirketi arasında en yüksek puanı alarak kendi kategorisinde birinci oldu.