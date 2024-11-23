Uluslararası kimya sanayi fuarında 45 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor

2024 yılında 450’den fazla katılımcı, 1000’in üzerinde markayla açılacak olan Turkchem Eurasia ve Interdye & Textile Printing Eurasia fuarları, Avrasya’nın sektöründeki en büyük etkinliği olarak dikkat çekiyor. Yüzde 32’si uluslararası katılımcı olan iki fuar, dünyanın dört bir yerinden binlerce ziyaretçiyi de İstanbul’da buluşturmaya hazırlanıyor. 12 binin üstünde ziyaretçinin beklendiği etkinlikte bu alıcıların yüzde 40’nın yurtdışından gelmesi ve kimya sektöründeki ihracat rakamlarını bir sene öncesine göre artırması bekleniyor.

Bu başarıyı pekiştirmek ve sektördeki yenilikçi çözümleri tanıtmak amacıyla her iki fuar, sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkeze alarak çevre dostu çözümler sunuyor. Katılımcılar, bu platformda sürdürülebilirlik odaklı çözümler ve yenilikçi ürünleri tanıtma fırsatı bulacaklar.

TÜRKİYE KİMYA VE TEKSTİL ENDÜSTRİSİNİN ZİRVE NOKTASI

İlk olarak 2006 yılında düzenlenen Turkchem Eurasia, Türkiye'nin kimya sektöründeki en önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yıl 27-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan fuar, spesifik kimyasallar, genel kimyasallar, petrokimyasallar, laboratuvar ölçüm cihazları, proses ve otomasyon teknolojileri, paketleme, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri gibi sektörlerdeki en son yenilikleri ve çözümleri sunacak.

Interdye & Textile Printing Eurasia Fuarı, Bölgesinin bu alandaki en kapsamlı etkinliği olarak dikkat çekiyor. Tekstil boyaları ve baskı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren firmalar için vazgeçilmez bir buluşma noktası olan fuar, doğal boyalar, biyolojik olarak parçalanabilen kimyasallar ve su tasarrufu sağlayan teknolojiler gibi sürdürülebilir çözümleri ön plana çıkaracak.

SEKTÖRÜN ZİRVESİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER VE YEŞİL DÖNÜŞÜMLE BULUŞUYOR

27 Kasım’da başlayacak olan Turkchem Eurasia 2024, Turkchem Stage TCS Alanı’nda 3 gün boyunca zengin bir etkinlik programına ev sahipliği yapacak. Fuarda, sektörün önde gelen uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 8 farklı panel, katılımcılara güncel gelişmeler, yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğin trendleri hakkında derinlemesine bilgi paylaşımında bulunma fırsatı sunacak. Her panel, alanında uzman konuşmacılarla, sektörün farklı boyutlarını ele alarak katılımcılara değerli bir öğrenme ve etkileşim ortamı sağlayacak.

Ayrıca, Turkchem Sessiz Konferans – Co2Nötr Teknik Sunum Alanı’nda 29 Kasım’a kadar 11 firma, sürdürülebilirlik ve yenilikçi çözümler üzerine sunumlar gerçekleştirecek. Yeşil Fuar ve Fuarcılık konseptiyle ilerleyen etkinlikte, 2026 yılında Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek yeni çevre yasaları kapsamında kimya firmalarına yönelik Sıfır Karbon semineri ve eğitimi verilecek. Fuarda ayrıca, üniversitelere ayrılan özel alanda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ziyaretçilerin tüm gün boyunca etkinlik alanında kalacakları, sektör profesyonellerini bir araya getirecek bu fuar, hem ticari fırsatlar hem de sektörel gelişim adına önemli bir platform olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYONUN BULUŞTUĞU NOKTA

Her iki fuar da sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkeze alarak çevre dostu çözümler sunmayı hedefliyor. Kimya ve tekstil endüstrileri, yenilikçi iş modelleriyle çevresel etkileri azaltırken verimliliği artırmaya yönelik teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu dönüşüm hem yerel hem de uluslararası pazarlarda firmaların rekabet gücünü artırıyor.