Ulusoy Un, İtalya'da makarna şirketinin hisselerini aldı

Türkiye’nin en büyük un üreticisi Ulusoy Un, büyüme yolculuğunda önemli bir hamle daha yaptı. Ulusoy Un, katma değeri yüksek alanlarda genişleme stratejisi doğrultusunda, İtalya’nın Silvano d'Orba bölgesinde 100 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli İtalyan makarnası üretimi gerçekleştiren Pastificio Mediterranea S.r.l.’nin (“Şirket veya Pastificio Mediterranea”) hisselerinin yüzde 85’ini İspanyol Cerealto grubundan satın aldı.

Kurucu Moccagatta ailesi şirkette görev almaya ve bilgi birikimini aktarmaya devam edecek. Kökleri 1908 yılına dayanan Pastificio Mediterranea makarna üretimine, Cenova ve Akdeniz'e 30 km uzaklıktaki tepelerde, geleneksel İtalyan makarna yapım teknikleri ile başladı. 1936 yılına gelindiğinde el işçiliği ile üretim, yerini bölgenin ilk otomatik pres sistemlerine bıraktı. 1950 ve 1960’lı yıllarda şirketin ürün portföyü, ikonik Moccagatta valizi ile uluslararası pazara taşındı.

İtalyan makarnası dünyada en yüksek paya sahip

2003 yılında artan talebi karşılayabilmek adına, Ovada’daki tesisin yerine günümüzde faaliyet gösteren Silvano d’Orba’daki modern tesis yatırımı yapıldı. Pastificio Mediterranea, ellinin üzerinde farklı boy ve şekilde ürettiği yüksek kaliteli İtalyan makarnasını, başta “Moccagatta dal 1908” olmak üzere çeşitli markalar ile farklı coğrafyalardaki pazarlara sunuyor. Ayrıca özel markalı üretim de gerçekleştiriyor.

Her kültürde farklı biçimlerde tüketilebilen makarna; uzun raf ömrü, yüksek besin değeri ve çeşitli damak tatlarına uygun soslarla harmanlanıp servis edilebilmesi bakımından dünyanın en önemli gıdalarından biri olarak gösterilirken, İtalyan makarnası ise İtalya’nın simge gıdalarından biri olmasının yanı sıra yüzde 100 durum buğdayından üretim gerçekleştirilen premium segmentte dünya ihracatında ve tüketiminde en yüksek paya sahip oluyor.

"Bilgi birikimi bizleri etkiledi"

“Pastificio’nun 100 yılı aşkın sürede inşa ettiği bilgi birikimi bizleri etkiledi” diyen Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, satın alma işlemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yüksek kaliteli ve katma değerli makarna üretimi alanındaki yeni stratejik yatırımımızın, Ulusoy Un’un büyüme adımlarını güçlendireceğine, yeni yatırımlarımıza ve gelecekteki başarılarımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz. Grubumuzun hammadde tedarik imkanları ve farklı coğrafyalardaki geniş müşteri ağı ile Pastificio’nun büyümesine katkıda bulunarak coğrafi erişimini daha da genişleteceğiz.”

Ulusoy Un CEO’su Zahit Çetin, “Bu yatırım, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kilometre taşlarından biri olacak. Makarna sektörüne en üst ligden başlangıç yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İtalya’da kurulu tesis ve alanında uzman ekibin kazandıracağı bilgi birikimi ile gıda sektörünün farklı alanlarındaki varlığımıza ivme katarak gücümüzü pekiştirmeye devam edeceğiz. Köklü marka mirasına sahip bir şirket satın aldık. İnsanlığın temel besin kaynağı buğdayın hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde dikey büyüme stratejimiz ile güçlü sinerjiler yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Birlikte şirketimizi ileri bir seviyeye taşıyacağımıza eminiz”

Satın alma işlemiyle ilgili Pastificio Mediterranea Genel Müdürü Marco Ferraroni, “Şirketimizin değerlerini ve hedeflerini paylaşan önemli bir grup ile yolculuğumuza devam etmekten heyecan duyuyoruz. Birlikte şirketimizi ileri bir seviyeye taşıyacağımıza eminiz” derken, Cerealto CEO’su Bosco Fonts ise “Pastificio’nun; Ulusoy Un’un vizyonu, tecrübesi ve dünya çapındaki geniş iş ağı ve müşteri tabanından yararlanarak büyük gelişim fırsatlarına sahip olacağından eminiz. Pastificio ekibine son birkaç yılda elde ettikleri muhteşem sonuçlar, gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyor ve Ulusoy Un ile yeni gelecekte onlara büyük başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.