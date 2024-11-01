BTSO Başkanı İbrahim Burkay: Üretmekten ve ihracattan başka çaremiz yok

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kürsüye gelen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şehrin gelecekte ekonomideki yerini koruyabilmesi için şehrin ekosistem ve networkünü yeniden inşa etmesi gerektiğini belirtti. Burkay, bu hedefe yönelik olarak BTSO'nun geliştirdiği projelerden ve Bursa ekonomisinin dönüşüm gücünden bahsederek, yenilikçi iş modelleriyle ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Burkay, Bursa'nın mevcut gücünü sürdürülebilir kılmak için geçmişe değil, geleceğe yönelik adımlar atılması gerektiğini belirtti. BTSO olarak bu vizyon doğrultusunda Bursa Business School’u hayata geçirdiklerini ifade eden Burkay, “Hayata geçirdiğimiz her proje sadece Türkiye’de değil, kendi coğrafyamızda nadir bulunan eserlerden biri haline geldi” derken 16 proje hedefiyle başladıklarını, ancak şu an 60’ı aşkın projeyi tamamladıklarını söyledi.

“Lojistik A.Ş. Türkiye’ye örnek olacak”

Ekonomik bağımsızlığın önemine dikkat çeken Burkay, ekonomik yapının ülkeler ve şehirler için bağımsızlık anlamına geldiğini belirterek, “Şirketlerimizden biliyoruz. Şirketin borçluluk rasyosu yüksekse ne maliyetlere itiraz edebilirsin ne de herhangi bir muameleye itiraz edebilirsin. Şirketimizde bu yaşanıyorsa şehrimizde de ülkemizde de bu yaşanıyor” dedi.

Bursa’nın ekonomideki stratejik önemine dikkat çeken Burkay, 2025 yılı itibarıyla enflasyon ve faiz oranlarında aşağı yönlü bir eğilim beklediklerini belirtti. Türkiye’nin mevcut ekonomik zorluklarının yanı sıra, dünyada da talep daralması ve sıkı para politikalarının hakim olduğunu ifade eden Burkay, “Üretmekten ve ihracattan başka çaremiz yok” diyerek Bursa’nın ürün ve pazar çeşitliliği ile Türkiye’deki nadir şehirlerden biri olduğunu söyledi.

BTSO'nun yenilikçi iş modellerine öncülük ettiğini vurgulayan Burkay, “İnovasyon yalnızca üründe değil, iş yapış şekillerimizde de olmalı” diyerek yeni iş modellerini örnek gösterdi. BTSO olarak başlattıkları Lojistik A.Ş. projesinin Türkiye'ye örnek bir model olacağını belirten Burkay, tüm iş dünyasını bu projeye katılmaya davet etti.