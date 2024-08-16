Üniversite öğrencilerinin yükü Sürat'le hafifleyecek

Müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet veren Türkiye’nin yüzde yüz yerli ve milli en büyük kargo şirketi Sürat Kargo, üniversite hayatına ilk kez adım atan ve halihazırda üniversite öğrencisi olan tüm gençlere destek olmayı amaçlıyor. Yurt hayatı, yepyeni bir ortam gibi birçok yenilik barındıran bu süreçte Sürat Kargo, üniversite öğrencilerinin bu süreci daha sorunsuz ve rahat bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirim fırsatı

Hızlı, güvenilir ve yenilikçi hizmet anlayışıyla, öğrencilerin taşınma ve yerleşme süreçlerinde kolaylık sağlamayı hedefleyen Sürat Kargo’nun kampanyası sayesinde tüm üniversite öğrencileri yüzde 50 indirim fırsatından yararlanma imkanı bulacak.

Kampanya 19 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak

19 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesini veya öğrenci kimlik kartını Sürat Kargo şubelerine getiren üniversite öğrencileri, özel bir koda ihtiyaç duymadan tüm gönderilerinde indirim fırsatından yararlanabilecek. Hızlı, güvenli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla müşterilerinin yanında yer alan Sürat Kargo, Türkiye genelinde 800'ün üzerindeki şubesi ve deneyimli kadrosuyla, öğrencilere bu önemli dönemde destek olacak.