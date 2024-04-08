Üniversitedeki sakuralardan öğrencilere “burs” desteği

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında ‘Sakura Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 7 farklı çeşit 2 bine yakın sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük sakura popülasyonuna sahip Sabancı Üniversitesi’nde ilk kez düzenlenen festival geleneksel Türk-Japon dostluğunu da sağlamlaştırdı. Japon kültürünü yakından tanıtan festivalde, origami, ikebana, şadoo, sushi ve koku atölyeleri, kendo gösterisi ve geleneksel çay seremonisi de düzenlendi. Gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanan festivalden elde edilen gelirin tamamı Sabancı Üniversitesi’nin ‘Geleceğe Söz Ver’ burs programına aktarıldı. Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılarını sürdürme konusunda destek sağlayan bu programdan bu yıl deprem bölgesi öncelikli toplam 12 öğrenci faydalanıyor.

“İki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı”

Festivale Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Mitsubishi Genel Müdürü Yasunori Sakamoto, Toyota Ceo’su Ali Haydar Bozkurt, Bolez Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Athisiko Chikuhama, Itochu Genel Müdürü Takashi Kisimoto, Bridgestone Japonya Temsilci Yönetici Tomio Fukuzimi ve Marubeni Genel Müdürü Shigeru Yamaguchi de katılım sağladı. Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko ise sakura ve lalenin çok sembolik ulusal çiçekler olduğunu anlattı. binlerce sakurayı, İstanbul’un güzel ikliminde yetiştirmenin zorluğuna işaret eden Takahiko şu görüşleri paylaştı: “Ama bu özel kampüs alanında yetiştiğini görmek harika bir duygu. Japonya’da da Nisan’ın birinci veya ikinci haftası bu ağaçlar çiçek açar. Burada da, Japonya’daki parklarda yaşadığım o hissi yeniden yaşadım. Sakura ağaçları iki ülke arasındaki dostane hikâyenin başlaması için yeni bir sayfa açtı. Japonya ve Türkiye ekonomik ilişkileri açısından Sabancı Holding’in 1980 yılında başlattığı işbirliği ile çeşitli Japon şirketleri ile ortak güven kuruldu. Bu dostluk Japon şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmasına ve teşvik edilmesine önemli katkılarda bulundu. Japonya ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için uzun yıllardır gösterdiği başarılardan dolayı Güler Sabancı’yı kutluyorum. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümünde böyle bir etkinliğe imza attığınız için minnettarım. Müsaade ederseniz Türkiye benim ikinci memleketim diyorum.”

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da 3 bin 700 sakura ağacının olduğunu belirtip Sabancı Üniversitesi kampüsünde ise iki bine yakın ağacın yer aldığını vurgulayan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de kampüste 7 farklı sakura türüne ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Etkinliğe adını veren sakura ağaçlarının 2007 yılında Komatsu Grubu tarafından Sabancı Üniversitesi’ne bağışlandığını belirten Leblebici, “Bu küçücük ağaçlar her sene biraz daha büyüyerek bugüne ulaştı. Bugün kampüsümüzde hepiniz Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen sakura ağaçlarının bu muhteşem çiçeklerini gördünüz. Bu güzel günde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sakura yetiştirmeye tutkuyla bağlıyız”

Türkiye- Japonya ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu hatırlatan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı; “Sabancı olarak biz de Japon şirketleriyle son derece güvenilir ortaklıklara sahip olmanın ayrıcalığını yaşadık, onur duyduk. Bugün ortaklıklarımız oldukça başarılı çünkü bu şirketlerle aynı değerleri paylaşıyoruz ve işbirliklerimiz uzun yıllara dayanıyor. Bu festival ile Türkiye ve Japonya ilişkilerinin 100’üncü yılını kutlamak için de harika bir fırsat oldu” dedi Sakuraların, Japon kültürünün önemli bir detayı olduğunu vurgulayan Sabancı, “Her şey uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve inanılmaz bir ortak olan Komatsu ile başladı, bize sakura ağaçlarını getirdiler. Öğrencilerimiz de artık her yıl sakuraları keyifle deneyimliyor ve tadını çıkarıyorlar” dedi.

Üzerinde Japonca ‘sakura’ yazan taş 3,3 ton ağırlığında

Kampüste yer alan sakura taşını Güler Sabancı şöyle anlatıyor: “2007 yılında sakura fidanlarını hediye eden Komatsu Grubu anısına biz buraya tabela yapmayı planladık. Ancak firma bizden önce davranarak bir hediye gönderdi. Komatsu firmasının kurduğu Japon Çiçek Vakfı’nın Başkanı ve Komatsu’nun 2003-2007 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Toshitaka Hagiwara tarafından yazılıp, bir taş ustası tarafından yontularak Japonya’dan özel geldi. Bizim için çok kıymetli bir hediye.”