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Ünlü pizza zincirinden üç ay içinde üçüncü kez iflas başvurusu

Pandemi sonrası artan rekabetle birlikte zor günler geçiren pizza sektörü, iflas haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. ABD merkezli odun fırınlı pizza zinciri Fiorella, üç ay içinde üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
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Ünlü pizza zincirinden üç ay içinde üçüncü kez iflas başvurusu
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Pandemi sonrası sektördeki mali dengelerin bozulması, birçok yerel ve ulusal zincirin ayakta kalmasını zorlaştırdı. Bu süreçten etkilenen zincirlerden biri de San Francisco merkezli Fiorella oldu. 2016 yılında Boris Nemchenok ve Brandon Gillis’in ortak girişimiyle kurulan Fiorella, son üç ayda farklı şubeleri için üç kez iflas koruması talebinde bulundu.

Şubeler alarm verdi

Fiorella’nın Polk Street şubesi için yapılan son başvuru 2 Temmuz’da gerçekleşti. Project Pizza Polk LLC adıyla yapılan başvuruda, şirketin 100 bin ila 500 bin dolar arasında varlığı bulunduğu, borçlarının ise 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında olduğu bildirildi. Alacaklılar arasında Retail Capital LLC (232 bin dolar), Lightspeed Capital Inc. (181 bin dolar), inKind Cards Inc. (86 bin dolar) ve California Vergi ve Ücret İdaresi (57 bin dolar) öne çıkıyor.

Clement ve Sunset şubeleri de listede

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, zincirin mali sıkıntıları yalnızca Polk Street ile sınırlı kalmadı. Project Pizza LLC, 20 Mayıs’ta Clement Street’teki ana şube için iflas başvurusu yaptı. 1 Nisan’da ise Project Pizza Sunset LLC tarafından Sunset şubesi için benzer bir başvuru gerçekleştirildi. Zincirin Noe Valley'deki şubesi için ise henüz bir başvuru yapılmadığı belirtildi.

Sektörde iflas dalgası

Fiorella, son dönemde iflas korumasına başvuran tek zincir değil. Daha önce Domino’s Pizza franchise’ı People First Pizza Inc. ve Pizza Hut işletmecisi EYM Pizza L.P. de borç yükü nedeniyle aynı yolu tercih etmişti. Rock and roll temalı Zeppe's Tavern ile East Coast zinciri Bertucci’s Restaurants da son yıllarda birden fazla kez iflas koruması talep eden markalar arasında yer aldı.

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