Vakıf Katılım’dan sermaye artırımı kararı

Vakıf Katılım, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile sermaye artırımı kararını duyurdu. Açıklamaya göre, Vakıf Katılım’ın 14 milyar 635 milyon lira olan ödenmiş sermayesi 3 milyar 365 milyon lira artırılarak 18 milyar liraya çıkarılacak.

Açıklamada, artırılan 3 milyar 365 milyon liralık sermayeyi temsil eden paylar ise tüm pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

KAP’a yapılan bildiriminde, 16 milyar 100 milyon lira olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının da 2024-2029 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere 50 milyar liraya yükseltildiği açıklandı. Vakıf Katılım'ın ilave sermayesinin de olağanüstü yedek akçeler hesabından karşılanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, kurum olarak güçlü sermaye yapıları olduğunu belirtti. Katma değer oluşturan hizmet ve faaliyetlerinin bulunduğuna işaret eden Akben, şu değerlendirmede bulundu: "Yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla ödenmiş sermayemizi 3 milyar 365 milyon lira artırarak 18 milyar liraya ulaştırmış olmak da büyüme stratejimizi doğru kurduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Üstelik bu artırımı sadece kendi iç kaynaklarımızı kullanarak gerçekleştirmiş olmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde de her zaman olduğu gibi kaynaklarımızı kurumumuzun, sektörümüzün ve güçlü Türkiye'nin büyümesi için değerlendirmeye devam edeceğiz."