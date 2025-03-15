Vakko CEO’su Güner: Fiyatlamada zorlandık, enflasyon baskısının hafiflemesini bekliyoruz

Vakko CEO'su Jaklin Güner, Bloomberg HT'de katıldığı Üst Düzey programında 2025 yılında enflasyonun etkilerinin azalmasını beklediklerini belirtirken, şirket planlarına yönelik de açıklamalarda bulundu.

2024’te en çok kur ve enflasyon nedeniyle fiyatlamalarda zorlandıklarını belirten Güner, perakende dışında da yatırımlarının süreceğini söyledi. Lüks ve sürdürülebilirliğin geleceğine yönelik Güner'in yayında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

“2024 yılı bizim için çok özel bir yıldı çünkü 90. yılımızı kutladık. Atatürk'ün devrimlerine kadar uzanan bir markadan bahsediyoruz, bizim için ve Türkiye için son derece kıymetli. Hepimizin de bildiği gibi 2024 yılı biraz belirsizliklerin, küresel ve yerel ölçekte politik ve ekonomik belirsizliklerin olduğu bir yıldı. Ancak bütün bunlara rağmen biz koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdik çünkü biz yatırım planlarımızdan hiç ödün vermeden bir program yaptık.

“400 milyonluk temettü dağıttık”

Bilanço sağlığına çok önem verdik, bizim için yatırım fırsatları çok kıymetliydi, lüksü sadece belli alanlara değil daha geniş alana taşımak da bizim için son derece önemliydi dolayısıyla önemli fırsatları değerlendirdiğimiz bir yıl da oldu.

Türkiye'de özellikle enflasyon muhasebesi nedeniyle rakamları ve büyümeleri söylemek çok kolay olmuyor. Halka açık olan şirketlerimizdeki rakamlardan bahsetmek istiyorum, 2024 yılında net satışlarımız 14,8 milyar TL'ye ulaştı ve 806 milyon TL'nin üzerinde net dönem kârı açıkladık. Vakko Tekstil'in değerli ortaklarına da 400 milyonluk bir temettü yani bir kâr payı dağıttık. Vakko Tekstil bünyesinde 270 milyon olmak üzere Holding bünyesinde ise 600 milyon TL yatırım yaptık.

“Dünyada lüksün tekrar büyüyeceği öngörülüyor”

Otelcilik tarafında ilk yatırımımız Nişantaşı'ndaydı biliyorsunuz ve geçen sene de Çengelköy'de Sumahan çok değerli ve kıymetli bir eseri tekrar Vakko tarzında ve standartlarında, vizyonunda dekore ederek Vakko Sumahan Bosphorus'u açtık. İçine Dünyanın iki önemli restaurant markasını getirdik, bir tanesi Les Specialita, İtalyan mutfağı, diğeri de Caviar Caspia. Bunlar zarafetin ve gustonun da birleştiği bir yatırım oldu. Önümüzdeki dönemde restoranlarımızda Michelin yıldızlı şeflerimizi de ağırlıyor olacağız.

2025 yılında tabii enflasyonun etkilerinin biraz daha azalacağını öngörüyoruz yani böyle bir projeksiyonla yıla başladık. Yatırımlarımızdan ödün vermeden bir projeksiyon yaptık. Dünyada lüksün tekrar büyüyeceği öngörülüyor.

“Turizm alanında yatırımlar sürecek”

Buradan güzel bir haber de vermek istiyorum, Vakko Yunanistan'daki ilk mağazasını Atina'da açtı ve bunu geçen hafta cuma günü gerçekleştirdi. 750 metrekare büyüklüğünde bir mağaza, Vakko dostlarına farklı deneyimler sunacak. Yer oldukça Atina mağazasına eklemeler de olacak.

Tabii 2025 yılında ülkemizdeki yatırımlara da devam edeceğiz. Finans Merkezi geliyor, Haliç'te proje var biliyorsunuz Tersane projesi, Tersane'nin içine bir Vakkorama ve bir Vakko yapıyoruz aynı zamanda Vakkorama'nın kafesini yapıyoruz. Vakko'nun Güney'de de yaptığı yatırımlar devam edecek, Bodrum Mandarin'de yatırımlarımız var, Max Royal'de yatırımlarımız devam edecek.

“Lüks markalar şanslı”

Lüks markaları şanslı buluyorum çünkü merkezlerinde sürdürülebilirlik var. Gençler artık tüketimde daha temkinli bu da lüks perakendeye yarıyor. Lüks dünyada zaman zaman yavaşlasa da istikrarlı bir şekilde büyüyor esasında, biz de bunu son 10 yıllık rakamlarımıza bakınca görüyoruz.

Dünyadaki bu lüks markalarının evlilikleri ve birleşmeleri markanın DNA'sını bozmak için değil bence arkada bir güç birliği yapmak için ve verimliliği artırmak için ya da finansal güç sağlayabilmek için bu birleşmeler oluyor. O yüzden her zaman bilanço sağlığımıza çok önem veriyorum çünkü bu tip yatırım fırsatlarında gerekli oluyor.

“E-ticaret, mağaza ile birbirini tamamlıyor”

Biz teknolojiye yatırımlarımızı müşterilerimizle duygusal bağlarımızı kuvvetlendirmek için yapıyoruz. Servislerimizi artık çok daha mobil yapıyoruz bunlar şirketlerin verimliliğini artırmada çok önemli enstrümanlar. Dijital altyapı tedarik zincirinin verimliliğini artırmak için de çok kullanılıyor. Bu da dünya kaynaklarını daha az kullanmamız için bir enstrüman diyelim.

E-ticarete gelirsek, biz bu süreci mağaza ile de birbirini tamamlayan bir süreç olarak görüyoruz. Vakkorama mağazamızda online satışlar yüzde 25'e ulaşırken Vakko mağazamızda bu rakam yüzde 14 mertebesinde. Ortalamada yüzde 10'ların üzerindeyiz.

“Fiyatlama yaparken kendimizi müşterilerimizin yerine koyuyoruz”

Bizim bulunduğumuz sektörde ürünü 18 ay önce planlamak durumunda kalıyorsunuz. Siparişleriniz ve üretiminiz hep buna göre yapılıyor. 2024 yılında iki tane farklı güçlüğümüz oldu bir tanesi yüksek enflasyonun üretim maliyetlerine yansıması enflasyonla çok bağlantılı olmadı çünkü birbirini tetikleyen birçok faktör bir arada etkili olduğu için onun yarattığı bir dalga oldu.

Biz hiçbir zaman Vakko dostlarını mağdur etmek istemiyoruz, fiyat yaparken kendimizi onların yerine koyuyoruz ve onların seviyesinde kalmak istiyoruz fiyatlama olarak. Enflasyon ile kurların arasındaki bağın da tahmin edilemez oluşu diğer taraftan da bunların hepsini önceden planlamak durumunda olmanız farklı şekilde etkiledi.”